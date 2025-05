Fortaleza tem folha salarial oito vezes maior do que algoz na Copa do Brasil

O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil 2025 de forma surpreendente. Na noite desta quarta-feira (21), o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Retrô, na Arena Castelão, repetindo o placar da ida, e acabou caindo nos pênaltis por 4 a 1 na terceira fase da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o time pernambucano avança às oitavas de final, enquanto o Fortaleza, que também disputa a Libertadores nesta temporada, se despede precocemente do torneio nacional.

💰 Diferença financeira gigante

A eliminação chama atenção não apenas pelo contexto esportivo, mas principalmente pela enorme disparidade financeira entre as equipes:

✅ Fortaleza: folha salarial estimada em R$ 8 milhões por mês, segungo o Diário do Nordeste. ✅ Retrô: folha salarial na casa de R$ 1 milhão por mês, segundo o jornalista Cassio Zirpoli.

Ou seja, o custo mensal do elenco do Fortaleza equivale a oito meses de pagamento do Retrô.

Além disso, o Fortaleza vive seu momento mais importante da história, com presença internacional na Libertadores e receitas robustas. Já o Retrô, fundado em 2016, disputa a Série C do Campeonato Brasileiro e ainda busca firmar-se entre os grandes do cenário nacional.

continua após a publicidade

⚽ Vitória histórica do Retrô

A classificação do Retrô representa uma das maiores façanhas da sua breve trajetória. Campeão da Série D em 2024, o clube agora garante premiação milionária por avançar de fase e sonha em seguir fazendo história na Copa do Brasil.

Do outro lado, a eliminação do Fortaleza gera frustração. Além da perda esportiva, o clube deixa de faturar ao menos R$ 3,6 milhões — valor pago pela CBF aos times classificados às oitavas de final da competição.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.