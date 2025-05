Qual o salário de Shai Gilgeous-Alexander, novo MVP da NBA?

O armador Shai Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City Thunder, foi eleito o MVP da temporada 2024/25 da NBA. A liga anunciou nesta quarta-feira (21) o prêmio mais importante da temporada regular, coroando o canadense de 25 anos, que se destacou com média de 32,7 pontos, 5 rebotes e 6,4 assistências por jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Shai superou Jokic (Denver Nuggets) e Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) na votação. Além da honraria, o jogador vive grande fase com o Thunder, que lidera a série contra o Minnesota Timberwolves na final da Conferência Oeste após vitória por 114 a 88 no primeiro jogo, com mais uma atuação de destaque do armador.

💰 Quanto ganha Shai Gilgeous-Alexander?

De acordo com o site Spotrac, Shai Gilgeous-Alexander assinou em 2022 um contrato de cinco anos no valor total de US$ 179,3 milhões (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação atual). O vínculo é válido até 2027 e prevê um salário médio anual de US$ 35,8 milhões.

continua após a publicidade

Na temporada 2025/26, o armador receberá:

💵 US$ 38,33 milhões (R$ 216,6 milhões) por temporada

(R$ 216,6 milhões) por temporada 💵 US$ 3,19 milhões (R$ 18 milhões) por mês

(R$ 18 milhões) por mês 💵 US$ 105 mil (R$ 593 mil) por dia

Apesar de ser o MVP da NBA, Shai não está entre os 30 jogadores mais bem pagos da liga. A explicação está nas restrições salariais da NBA: na primeira renovação de contrato, os atletas têm limites pré-estabelecidos de ganhos, de acordo com critérios como tempo de serviço e prêmios individuais.

Por isso, mesmo com o título de melhor jogador, Shai só poderá negociar um contrato ainda maior a partir de 2027, quando será elegível para acordos supermáximos, mais compatíveis com seu status atual.

continua após a publicidade

🏆 MVP e um dos favoritos ao título

Com o prêmio de Melhor Jogador da Temporada, Shai Gilgeous-Alexander consolida-se como um dos principais nomes do basquete mundial. O Oklahoma City Thunder sonha em retornar às Finais da NBA, e a presença do MVP é um trunfo decisivo para a franquia, que não disputa uma final desde 2012, quando foi vice-campeã.

Shai também se junta a uma lista histórica de jogadores que conquistaram o MVP com menos de 26 anos, como LeBron James, Derrick Rose e Giannis Antetokounmpo.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.