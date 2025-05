Qual o salário de Andrey Santos, pré-convocado à Seleção, na Europa?

Com expectativa crescente pela divulgação da primeira convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, um dos nomes que aparecem na pré-lista é o do volante Andrey Santos, revelado pelo Vasco e atualmente em destaque no Strasbourg, da França.

Emprestado pelo Chelsea desde o início de 2024, o jogador de apenas 21 anos vive ótima fase: são 11 gols e cinco assistências em 34 partidas na temporada, números expressivos para quem atua nesta faixa do meio-campo.

💰 Quanto ganha Andrey Santos na Europa?

De acordo com o site especializado Capology, Andrey Santos recebe um salário anual de € 1,85 milhão, o equivalente a cerca de R$ 11,84 milhões.

➡️ Valor anual: R$ 11,84 milhões

➡️ Valor mensal: cerca de R$ 987 mil

O pagamento é dividido entre Chelsea e Strasbourg, clubes que pertencem ao mesmo grupo empresarial.

🏆 Trajetória desde a saída do Vasco

Andrey Santos foi vendido ao Chelsea no início de 2023, por € 12,5 milhões (cerca de R$ 68,4 milhões na cotação da época). Sem oportunidades no time inglês, foi emprestado ao próprio Vasco, depois ao Nottingham Forest e ao Strasbourg.

🇧🇷 Disputa por vaga na primeira lista de Ancelotti

Além de Andrey Santos, diversos nomes também integram a pré-lista da Seleção sob o comando de Carlo Ancelotti. Entre eles:

⚽ Dodô (Fiorentina)

⚽ Vanderson e Caio Henrique (Monaco)

⚽ João Pedro (Brighton)

⚽ Evanílson (Bournemouth)

⚽ Neymar (Santos)

⚽ Pedro e Gerson (Flamengo), entre outros.

A convocação oficial ocorrerá no dia 26 de maio, no Rio de Janeiro. O Brasil enfrentará o Equador, no dia 5 de junho, e o Paraguai, no dia 10, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

