Bahia lança novos uniformes em parceria com a Puma; veja fotos

O Bahia lançou, na noite da última sexta-feira, os novos uniformes para a temporada 2025/26. Em parceria com a Puma, o Tricolor apresentou os padrões de jogo que vão estrear às 20h deste domingo (horário de Brasília), quando o Bahia recebe o Corinthians na Arena Fonte Nova. Depois de sete anos, a equipe deixa de ter uma marca própria.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabriel Xavier e Ademir com os novos uniformes do Bahia Foto: Divulgação / EC Bahia

Os novos uniformes foram apresentados ao público em evento no bairro Comércio, em Salvador, com a presença de artistas e atletas. Apenas uma quantidade limitada de sócios compareceram e puderam garantir as peças.

O uniforme 1 tem um padrão todo branco, com detalhes azuis na gola e nas mangas. Já o padrão dois é nas cores azul e vermelho, com listras verticais.

continua após a publicidade

Novos uniformes do Bahia em detalhes Foto: Divulgação/EC Bahia

Tanto a versão feminina quanto a masculina, no modelo torcedor, custam R$ 329 no site do clube. Já a infantil pode ser adquirida por R$ 249.

Há também as versões para goleiros, que podem ser verde, preto ou bege, além de modelos para viagem e treinos.

Histórico dos uniformes do Bahia

Essa é a primeira troca de fornercedor de material esportivo durante a gestão do Grupo City no Bahia. A equipe tinha a marca própria "Esquadrão", que poduzia os uniformes desde 2018. Antes disso, o Tricolor também teve parceria com a Umbro, Penalty e Nike.

Vale destacar que a Puma também é fornecedora de uniformes para outros clubes do Grupo City, como o próprio Manchester City, Girona (ESP) e Lommel (BEL).

continua após a publicidade

Próximos jogos do Bahia

Com a divulgação detalhada das primeiras 12 rodadas do Brasileirão, o Bahia já sabe quando vai colocar os novos uniformes para jogo. Depois do Corinthians, o Tricolor encara o Internacional, na quinta-feira, pela primeira rodada da Libertadores, na Arena Fonte Nova. Já no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), o time visita o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada da Série A. Clique aqui e veja a tabela completa.