Ferrari investiga desgaste em assoalho de Hamilton e mira atualizações no Bahrein

O início de temporada 2025 totalmente fora do esperado tem feito a Ferrari correr contra o tempo em busca de atualizações para a SF-25. De início, o alvo era o GP do Japão, mas por conta do problema um pouco mais complexo, a escuderia de Maranello trabalha na produção de novas peças que devem ser introduzidas no carro no GP do Bahrein, o seguinte à etapa em Suzuka.

A informação é do portal italiano AutoRacer desta segunda-feira (24). Depois da vitória de Lewis Hamilton na sprint do GP da China, a expectativa era de que a Ferrari conseguisse fazer frente à McLaren na corrida de domingo, o que não aconteceu.

Hamilton, por exemplo, não se acertou com a configuração pensada para a corrida, com mais downforce, enquanto Leclerc foi um pouco melhor, mesmo com o endplate esquerdo da asa dianteira quebrado. Para piorar, os dois carros foram desclassificados por infrações técnicas — Charles por estar abaixo do peso mínimo e Lewis pelo desgaste excessivo da prancha do assoalho.

Lewis Hamilton, da Ferrari, no Grande Prêmio da China (Foto: GREG BAKER / AFP)

Só que o problema de Hamilton requereu mais atenção, já que a Ferrari trouxe para 2025 uma suspensão dianteira diferente, em formato pull-rod, mas a publicação italiana explicou que o desgaste da prancha não teve a ver com o novo desenho da peça, muito menos com a aerodinâmica rigorosa, já que respeita os requisitos de estabilidade.

A suspeita, portanto, é de que a suspensão traseira, em conjunto com a nova caixa de câmbio, seja a causa. Em suma, a SF-25 luta contra uma suavidade excessiva que compromete a operacionalidade. Na sprint, com cerca de 35 kg de combustível, o carro gerou bastante downforce e foi bem, mas perdeu pressão aerodinâmica e ficou com a traseira mais instável nas curvas durante a classificação.

Charles Leclerc, da Ferrari, no Grande Prêmio da China (Foto: Hector RETAMAL / AFP)

O diretor-técnico, Loïc Serra, foi para a sede, em Maranello, logo depois do GP da Austrália, em busca de respostas para corrigir a eficácia e a confiabilidade do carro. Não se trata, todavia, de um problema fácil de resolver, portanto, a expectativa é de que um pacote de novidades seja levado para o fim de semana em Sakhir, quarta etapa da temporada.

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.