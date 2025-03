Em duas corridas da temporada 2025 da Fórmula 1 até aqui, a McLaren saiu com duas vitórias. No entanto, em cada uma delas, a festa foi de um lado da garagem. Enquanto Lando Norris levou a melhor na abertura do campeonato, na Austrália, Oscar Piastri deu o troco e faturou o triunfo na China, no último fim de semana. E a tocada da disputa indica que os dois estarão frequentemente batalhando pelo primeiro lugar.

Após a vitória de Piastri na China, Norris foi perguntado justamente sobre a preparação para conviver com um companheiro de equipe que pode ser um adversário direto pelo título e por vitórias ao longo da temporada. E o britânico mostrou tranquilidade sobre o assunto, inclusive com algumas piadas sobre rivalidades passadas.

— Absolutamente. Eu não assistia à F1 na época, mas seria como em 2007, entre Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Eu esperaria ele fazer um pit-stop atrás de mim e ficaria parado. Ou teríamos algo como um ‘multi-22’ ou algo do tipo. Não, acho que estamos prontos. Estávamos livres para correr [na China], mas eu não tinha o ritmo para chegar no Oscar, e ele pilotou muito bem — analisou Norris.

Lando Norris comemora a pole no GP da Austrália. (foto: Saeed KHAN / AFP)

— Então, ele mereceu [a vitória]. No fim de semana passado, foi a mesma coisa. Tivemos aquelas duas voltas [na Austrália] que todos gostam de falar, em que mantivemos as posições, mas ficamos livres para correr no resto da prova. Então, sei que teremos algumas batalhas mais próximas em algum momento — admitiu.

Rivalidade entre Norris e Piastri

Lando ainda destacou que, apesar da relação amigável, ambos sabem que o outro quer vencer acima de tudo. Assim, não faria sentido esconder isso. Para ele, o melhor caminho é seguir trabalhando em equipe e dar o melhor de si a cada corrida.

— Acho que nós dois estamos animados, provavelmente nervosos e animados ao mesmo tempo. E tenho certeza que o time está também, mas estamos prontos. Sabemos que, mesmo trabalhando juntos e gostando um do outro, queremos vencer e mostrar quem é o melhor. Isso é inevitável — reconheceu.

— Então, não faz sentido tentar esconder esse fato ou criar algo em cima disso. Somos dois competidores que querem vencer, mas nos ajudamos. Acho que nós dois conseguimos ser melhores nesse fim de semana por causa disso. E vamos continuar assim — garantiu.

Por fim, Norris ainda ressaltou que a cumplicidade entre companheiros de equipe é vital para permitir que os carros evoluam, impedindo aproximações dos rivais. Segundo Lando, a própria McLaren já provou que é possível evoluir em pouco tempo no grid.

— Como Oscar disse, outros times podem encontrar algo a qualquer momento. As outras equipes falam sobre atualizações e podem nos alcançar mais rapidamente do que pensam — assim como fizemos no ano passado. Então, desde que façamos isso, também temos de pensar como equipe e continuar em frente — finalizou Norris.

Lando Norris e Oscar Piastri após o GP da China (Foto: Jade Gao / AFP)

A Fórmula 1 volta de 4 a 6 de abril em Suzuka, palco do GP do Japão, terceira etapa da temporada 2025.