O Flamengo encara o Internacional na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O confronto no Maracanã, que contará com casa cheia (ingressos esgotados), será especial para Jorginho. Afinal, será o primeiro jogo de Libertadores do meio-campista rubro-negro. Na véspera da partida, o jogador comentou essa expectativa.

- A expectativa é grande, e a vontade é ainda maior. Estamos nos preparando muito para este jogo, que é fundamental e muito importante. A vontade de fazer minha estreia nesta competição, que eu assistia tanto quando era pequeno, é enorme - iniciou Jorginho em entrevista ao canal do Flamengo no YouTube.

Jorginho durante a partida do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

- Com certeza, a Nação estará com a gente, e estamos muito motivados e felizes em saber que todos os ingressos estão esgotados. Com certeza, vai ser uma grande festa, um grande espetáculo, e vamos fazer de tudo para sairmos com a vitória, que é tão importante para todos nós - completou o meia do Flamengo.

Suspenso na partida contra o Mirassol no final de semana, Jorginho é cotado para começar o jogo contra o Internacional entre os titulares. Desde que chegou ao Flamengo, o meia se tornou um dos pilares da equipe de Filipe Luís, sendo constantemente elogiado pelos torcedores rubro-negros.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

🏁 VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo (Saúl); Plata, Pedro e Samuel Lino.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance!