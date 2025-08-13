Inspirado em 2019, Flamengo enfrenta o Internacional com Maracanã lotado na Libertadores

Chegou a hora! O Flamengo inicia, na noite desta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), o mata-mata da Libertadores. No Maracanã, recebe o Internacional pelo jogo de ida das oitavas, em confronto que remete ao torcedor rubro-negro a um jogo incrível da campanha do bicampeonato. Na arquibancada, o objetivo dos flamenguistas é proporcionar o mesmo clima que embalou o time, como naquele 21 de agosto de 2019.

Para a partida desta quarta-feira, todos os ingressos foram vendidos antecipadamente. Diante deste cenário, uma coisa não faltará no lado rubro-negro: festa. Torcedores estiveram no Maracanã na noite desta terça para preparar o estádio, que contará, entre outras ações, um mosaico no Setor Leste Superior. Faixas com frases como "acima de tudo rubro-negro" e "onde estiver, estarei" serão distribuídas.

Mosaico em 2019: "Pela Copa"

Em 2019, quando Flamengo e Internacional se enfrentaram pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores no Maracanã, rubro-negros formaram um mosaico com o dizer "Pela Copa". Durante a campanha do título, outros mosaicos foram erguidos. As frases, somadas, resultaram em: "Jogaremos juntos, pela copa, até o fim".

Mosaico da torcida do Flamengo em 2019 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Relembre como foi o duelo em 2019

Rubro-negros e colorados voltam a se cruzar na Libertadores. Em 2019, o Rubro-Negro também começou o confronto jogando no Maracanã. Com uma grande atuação do Flamengo para 66.366 torcedores no Maracanã, a equipe de Jorge Jesus venceu o Internacional por 2 a 0, com dois gols de Bruno Henrique.

Filipe Luís, ainda como jogador, em Flamengo x Internacional em 2019 (Foto: Alexandre Neto/Prothopress/Lancepress!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Por conta do volume ofensivo do Rubro-Negro, que terminou a partida com 70% de posse de bola, o Flamengo poderia ter ido para o segundo jogo com uma vantagem ainda maior no placar.

O fato curioso dessa partida foi a escalação de Gabigol. Afinal, o atacante ficou fora da lista de relacionados divulgada na véspera do confronto. O camisa 9, na época, deu a assistência para o segundo gol de Bruno Henrique.

Posteriormente, em Porto Alegre, o Flamengo empatou por 1 a 1 e carimbou a vaga para a semifinal, quando eliminou o Grêmio. Na decisão, em Lima, no Peru, venceu o River Plate por 2 a 1.

Como chega o Flamengo para o jogo desta quarta

Em campo, o técnico Filipe Luís terá um desfalque importante. Arrascaeta, por suspensão, não joga a primeira partida. Assim, a expectativa é pelo substituto do camisa 10, que pode ser Saúl, Plata, Luiz Araújo ou até mesmo Carrascal, que ainda não estreou.

Por outro lado, o treinador terá o retorno de Jorginho, que não enfrentou o Mirassol no final de semana (Brasileirão).

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL

JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)

🏁 VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo (Saúl); Plata, Pedro e Samuel Lino.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real