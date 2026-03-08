Veja a quantia milionária que o Palmeiras recebeu com título paulista

Por dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras venceu o Novorizontino e levantou a taça do Campeonato Paulista 2026. Confira com o Lance! quanto o Verdão recebeu em premiações com a conquista do campeonato estadual.

continua após a publicidade

Veja os gols de Novorizontino x Palmeiras: Vitor Roque marca e garante a taça ao Verdão

A premiação pelo título foi de R$ 5 milhões. Ao todo, foram R$ 40 milhões, levando em conta os R$ 35 milhões recebidos por cota participação.

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Flaco López duante final do Campeonato Paulista 2026. (Foto: JOTA ARNALDO/RP FOTOPRESS)

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Como foi o jogo entre Palmeiras e Novorizontino

Texto de Vitor Palhares

Com o gramado do Jorjão completamente encharcado após forte tempestade antes do início da decisão, Palmeiras e Novorizontino abusaram dos lançamentos nos primeiros minutos, uma vez que as equipes não conseguiam trocar passes pelo chão.

Em bola parada, aos seis minutos, Andreas Pereira cobrou falta pela direita em direção à área. Gustavo Gómez venceu a disputa e cabeceou em cima da defesa adversária. A bola, então, sobrou para o volante Marlon Freitas, que acertou a trave antes de Murilo, com a coxa, abrir o placar para o Alviverde. A arbitragem chegou a revisar o lance por suposto impedimento, mas validou o gol após revisão no VAR, que durou cerca de três minutos, para irritação de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Com dois gols de vantagem no placar agregado, o Palmeiras passou a segurar o ritmo de jogo até a falha de Carlos Miguel, aos 24 minutos. O goleiro bateu cabeça com os defensores e deixou a bola passar entre suas pernas e sobrar livre, quase na linha do gol, para Matheus Bianqui apenas empurrar para o fundo das redes.

O Novorizontino, então, assumiu o controle e começou a sufocar os visitantes em seu campo. A pressão, no entanto, não se transformou em chances claras de gol. Já aos 41 minutos, Marlon Freitas subiu mais alto que a defesa e cabeceou para grande defesa de Jordi. O placar permaneceu igual até o apito final dos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo foi marcado por disputas físicas e muitos embates no meio de campo até a falha do goleiro Jordi, determinante para os rumos da final. Carlos Miguel lançou a bola rumo ao ataque, e Flaco López desviou de cabeça. Na tentativa de afastar o perigo, o goleiro do Novorizontino não conseguiu dominar a bola e se chocou com Jhon Arias. Vitor Roque, bem posicionado, aproveitou o rebote e chutou sem dificuldades para recolocar o Palmeiras na liderança.

Com o jogo praticamente definido, o Palmeiras viu Vitor Roque segurar a posse de bola no campo ofensivo, enquanto Carlos Miguel praticamente não foi acionado. Final de partida com nova vitória alviverde, e título confirmado com 3 a 1 no placar agregado.