Titulares do Flamengo retornam em alto nível e aliviam situação no Carioca

No retorno do time principal, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 no Maracanã. Com gol de Carrascal, o Rubro-Negro consquistou os seus primeiros três pontos no Campeonato Carioca, e deixou a lanterna do Grupo B.

continua após a publicidade

O placar no Clássico dos Milhões não refletiu a grande atuação do time de Filipe Luís, que poderia ter deixado o Maracanã com uma goleada diante do rival. O Flamengo foi superior em campo durante toda a partida, antes mesmo do cartão vermelho para Caua Barros.

➡️Flamengo perde Daniel Sales por problema físico contra o Vasco

A equipe da Gávea teve 60% de bola, com 32 finalizações (12 no gol). Além da grande atuação coletiva, é necessário destacar também as individualidades. Nomes como Pulgar, Plata, Emerson Royal e o próprio Carrascal, autor do gol, chamaram a atenção em campo.

continua após a publicidade

Carrascal comemora o gol marcado do Flamengo contra o Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Estreia de Vitão com a camisa do Flamengo

A vitória no clássico contou com a estreia de Vitão com a camisa rubro-negra. O defensor, ex-jogador do Internacional, mostrou o seu repertório em campo, e foi bem.

continua após a publicidade

➡️ José Boto se pronuncia sobre influência de Bap em escalação do Flamengo

Decisão de antecipar a estreia do time principal

Por conta dos resultados contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda, o departamento de futebol do Flamengo optou por antecipar o retorno do elenco principal, que aconteceria apenas na estreia no Brasileirão. Diante deste cenário, apenas a vitoria interessava, uma vez que a decisão dividiu opiniões dos torcedores.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.