Declaração de Filipe Luís choca torcida do Flamengo: 'Falando sério?'

Após a vitória por 1 a 0 diante do Vasco, no Clássico dos Milhões pelo Campeonato Carioca, Filipe Luís fez uma revelação completamente inesperada pela torcida do Flamengo. O atacante Michael foi testado como volante em treinamentos, e se destacou aos olhares atentos de Filipe Luís.

A novidade chocou os torcedores do Flamengo, que repercutiram em larga escala a possível nova posição de Michael.

Filipe Luís revela bom desempenho de Michael como volante

- O Léo Ortiz não é volante e comigo, nunca vai jogar de volante. Para mim o Léo é um dos melhores zagueiros do Brasil e do mundo. Hoje eu estava na dúvida entre ele o Michael, que treinou de volante durante essa semana e foi muito bem. Mas, como estávamos com um jogador a mais em campo, preferi manter uma estrutura mais sólida, com o Léo fazendo uma função mais construtiva em um esquema com três zagueiros - esclareceu.

- Mas eu não vejo o Léo Ortiz como volante e ele não compete por vaga nessa posição. Exceto se precisarmos de um sacrifício dele. Portanto, o Vitão disputa posição com o Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira. Inclusive, gostei muito do jogo do Vitão - concluiu sobre a estreia de Vitão pelo Flamengo.

Filipe Luís abre o jogo sobre bom desempenho de Michael como volante durante os treinos do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Flamengo vence o Vasco e respira no Carioca

Com ampla superioridade, o Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0, nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O clássico marcou a primeira partida do time profissional rubro-negro em 2026 e a estreia de Filipe Luís no ano, após a renovação de contrato, em meio à antecipação do elenco principal devido aos resultados negativos do sub-20 no estadual.

O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Carrascal, após o Vasco ficar com um jogador a menos ainda no começo do segundo tempo, com a expulsão do volante Cauan Barros.