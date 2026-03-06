Confira o salário milionário de Leonardo Jardim, novo treinador do Flamengo

Leonardo Jardim substitui Filipe Luís e se torna o novo treinador do Flamengo. O Lance! apurou que o salário do comandante, que terá como primeiro compromisso como técnico do Rubro Negro a final do Campeonato Carioca, é de cerca de R$ 2 milhões.

Anunciado na última quarta-feira (4) e apresentado através de uma coletiva de imprensa no dia seguinte, quinta-feira (5), o comandante português já realizou alguns treinos do Rubro Negro, que irá encarar o Fluminense de Zubeldía na final do Campeonato Carioca, neste domingo (8), às 18h (de Brasília).

Leonardo Jardim estreia no comando do Flamengo contra o Fluminense, na final do Carioca (Foto: Reprodução / X Flamengo)

Conheça Leonardo Jardim, novo técnico do Flamengo

Leonardo Jardim nasceu em Barcelona, na Venezuela, tem pais portugueses e foi criado na Ilha da Madeira. Sem ter conseguido virar um jogador profissional, começou sua carreira como treinador cedo, aos 27 anos, e consolidou uma reputação de "construtor de times", com foco na valorização de jovens talentos e na solidez tática.

Entre os principais nomes que ajudou a revelar está o do astro francês Mbappé, hoje no Real Madrid. Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, lançou o craque quando este tinha apenas 16 anos. Kylian Mbappé foi, então, um dos principais nomes do Monaco, que conquistaria a Ligue 1 (o campeonato francês) de 2016/2017.

O último trabalho de Leonardo Jardim antes do Flamengo foi no Brasil, onde dirigiu o Cruzeiro, em 2025. Sua saída do clube mineiro, no fim do ano passado, foi considerada surpreendente, com o técnico alegando a necessidade de descanso. Apesar de não ter conquistado títulos, terminou o Brasileirão em terceiro lugar e caiu na semifinal da Copa do Brasil.

No Mineiro, o português dirigiu a equipe por apenas três jogos, tendo estreado no cargo no último jogo da primeira fase. Depois, viu seu time ser eliminado nas semifinais pelo América-MG, nos pênaltis, após dois empates. Na Sul-Americana, a Raposa caiu na primeira fase.

