Torcida do Flamengo aponta melhor em campo contra o Vasco: 'Não tem como'

O Flamengo venceu o primeiro clássico da temporada, contra o Vasco. Nesta quarta-feira (21), mais de 50 mil torcedores no Maracanã viram Jorge Carrascal decidir a partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Depois de um primeiro tempo de uma pressão do Flamengo em cima do Vasco, Cauan Barros foi expulso no começo da segunda etapa. Pouco tempo depois, Jorge Carrascal aproveitou rebote e mandou no cantinho de Léo Jardim para marcar o gol da vitória.

Nas redes sociais, muitos jogadores do Flamengo foram elogiados pela Nação Rubro-Negra, mas Carrascal foi quem teve o nome mais comentado. O colombiano acertou um belo chute no segundo tempo e sacramentou a vitória do Mengão. Veja o gol e os comentários abaixo:

Carrascal comemora o gol marcado do Flamengo contra o Vasco (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja os comentários dos torcedores do Flamengo sobre Carrascal

Como foi o jogo

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe rubro-negra encurralou o rival e o limitou a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e, assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.

