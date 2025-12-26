

O Flamengo atingiu um patamar histórico dentro e fora de campo em 2025. Com receita total de R$ 2,1 bilhões, o clube carioca registrou o maior faturamento já alcançado por uma equipe brasileira. Convertido para a moeda europeia, o valor gira em torno de 321,9 milhões de euros, montante que colocaria o Rubro-Negro à frente de diversos clubes tradicionais do Velho Continente, segundo parâmetros do último ranking da Deloitte Football Money League, divulgado no início deste ano.

Os números foram apresentados na noite da última terça-feira (23) pelo presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, em reunião do Conselho Deliberativo, no Salão Nobre da Gávea. Inicialmente, a previsão orçamentária para o ano era de R$ 1,6 bilhão, mas o desempenho esportivo, o aumento das receitas comerciais e, sobretudo, as vendas de jogadores fizeram o clube superar com folga a meta estipulada.

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Só com negociações de atletas, o Flamengo arrecadou R$ 545 milhões, bem acima dos R$ 228 milhões previstos. Wesley (Roma), Gerson (Zenit) e Carlos Alcaraz (Everton) lideraram a lista de transferências mais valiosas do ano. As conquistas do Brasileirão e da Libertadores também foram determinantes para impulsionar premiações e receitas extras.

Como o Flamengo se posicionaria nas ligas europeias

Com seus 321,9 milhões de euros em receita, o Flamengo ultrapassaria clubes relevantes em praticamente todas as principais ligas da Europa. Veja como o Rubro-Negro se encaixaria em cada uma delas, com base nos dados de faturamento de 2024 da Deloitte:

Premier League (Inglaterra)

Se disputasse o ranking financeiro inglês, o Flamengo ficaria atrás apenas do "Big-Six" (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal) e, por pouco, do West Ham (€ 322,2 mi). O valor arrecadado pelo Mais Querido é superior a números de equipes tradicionais como Aston Villa (€ 310,2 mi), Brighton (€ 256,8 mi), Crystal Palace (€ 218,9 mi), Everton (€ 217,6 mi), Fulham (€ 212,2 mi) e Wolverhampton (€ 206,9 mi).

La Liga (Espanha)

Na Espanha, o Flamengo perde apenas para os gigantes Real Madrid (€ 1.045,5 bi), Barcelona (€ 760,3 mi), Atlético de Madrid (€ 409,5 mi). Ou seja, o Rubro-Negro se destacaria como o quarto maior faturamento do futebol espanhol.

Serie A (Itália)

No Calcio, o Flamengo superaria o atual campeão Napoli (€ 253,6 mi) e a tradicional Roma (€ 249 mi), perdendo apenas para Milan (€ 397,6 mi), Inter de Milão (€ 391 mi) e Juventus (€ 355,7 mi). Com isso, o clube carioca também figuraria como o quarto maior faturamento da Itália.

Bundesliga (Alemanha)

Na Alemanha, apenas Bayern de Munique (€ 765,4 mi) e Borussia Dortmund (€ 513,7 mi) estariam à frente do Mais Querido. O Flamengo superaria o Eintracht Frankfurt (€ 245,2 mi) e se colocaria como o terceiro maior faturamento da Bundesliga.

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentaram no Hard Rock Stadium (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Campeonato Português

Em comparação com os clubes de Portugal, o faturamento do Flamengo é amplamente superior. O Benfica (€ 224 mi), principal representante português no ranking, aparece bem abaixo do Rubro-Negro. Assim, o clube brasileiro seria, com certa folga, o mais rico de Portugal em termos de receita.

Crescimento estrutural e consolidação global

Além da receita recorde, o Flamengo encerrou 2025 com caixa livre positivo de R$ 218 milhões e atingiu um novo recorde de 118 mil sócios-torcedores, crescimento de 64% em relação ao início do ano. O programa gerou R$ 88,1 milhões em faturamento, reforçando a força da marca rubro-negra.

Torcedor do Flamengo na arquibancada para final do Mundial (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

Em janeiro, a Deloitte já havia apontado o Flamengo como o 30º clube com maior faturamento do mundo em 2024, com receitas de 198,2 milhões de euros. Com os números consolidados de 2025, porém, o Rubro-Negro não apenas se mantém entre os principais clubes do planeta, como passa a rivalizar financeiramente com equipes de médio porte das grandes ligas europeias.

Vale destacar que, nos últimos dois anos, a Deloitte divulgou seus relatórios anuais (referentes às temporadas de 2023 e 2024) nas últimas quinzenas de janeiro de 2024 e 2025, respectivamente. Assim, o levantamento oficial de 2025, que indicará a posição real do Flamengo no ranking global em comparação aos clubes europeus, ainda não foi publicado. A expectativa é de que a próxima edição venha a público em uma data próxima as dos últimos anos.

