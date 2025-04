Flamengo e Fluminense são os que mais gastam com despesas de estádio no Brasil, diz portal

A dupla Fla-Flu é a que mais gasta com despesas em estádios entre os clubes do Brasileirão, de acordo com o portal "InfoMoney". Nas duas primeiras rodadas do campeonato, ambas equipes enfrentaram desafios financeiros relacionados ao Maracanã.

Maracanã é administrado pela dupla Fla-Flu (Foto: Divulgação/Maracanã)

Na estreia do Brasileirão, o Flamengo, em partida contra o Internacional, arrecadou R$ 3.150.315,00 com a venda de ingresso, o que tornou o maior faturamento no campeonato até o momento. No entanto, as despesas totais da partida somaram R$ 1.653.491,65, o que significa que o clube lucrou apenas 47% da venda de bilheteria.

Na segunda rodada, o Fluminense enfrentou o Red Bull Bragantino no Maracanã e também teve um alto gastos com despesas. No entanto, ao contrário do Flamengo, que conseguiu lucrar apesar dos custos, o Tricolor das Laranjeiras teve que cobrir do próprio bolso as despesas da partida. Com quase 20 mil ingressos vendidos, o clube arrecadou R$ 866.231,50 e pagou R$ 1.093.955,18 de custos, totalizando um déficit de R$ 227.723,68.

Flamengo tem cautela em construção de novo estádio

Em outubro de 2024, o Flamengo deu um grande passo ao fazer um acordo com a Caixa Econômica Federal e tomar posse do terreno do antigo Gasômetro, na região central do Rio. Ainda no mandato de Rodolfo Landim, o Rubro-Negro anunciou que a data prevista para inauguração do estádio seria 15 de novembro de 2029.

Projeção do Estádio do Flamengo no terreno do antigo Gasômetro (Foto: Reprodução)

Após a eleição de BAP, o novo presidente tem se dedicado a revisar detalhadamente os aspectos financeiros e técnicos do projeto. No entanto, a nova diretoria não tem pressa para construir o estádio.