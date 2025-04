Michael, atacante do Flamengo, passou por exames médicos no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira (14), após torção no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Grêmio. Apesar do susto, o camisa 30 rubro-negro sofreu uma contusão leve. Ou seja, não deve ser problema para os próximos jogos.

O jogador foi titular na partida em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Ele jogou até os 19 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Everton Cebolinha.

Michael durante a partida do Flamengo contra o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

No geral, Michael não teve uma grande atuação, apesar de participar do primeiro gol de Arrascaeta (aos três minutos de jogo), e chegou a receber críticas dos torcedores nas redes sociais.

Números de Michael na temporada pelo Flamengo

Michael esteve em campo pelo Flamengo em 10 jogos nesta temporada. Neste período, o atacante marcou um gol e deu duas assistências.

Próximos jogos do Flamengo na temporada

Após vencer o Grêmio pelo Brasileirão, o Flamengo recebe o Juventude na quarta-feira, também pela competição nacional, no Maracanã. Posteriormente, a equipe de Filipe Luís terá pela frente os seguintes times: Vasco (Brasileirão), LDU (Libertadores), Corinthians (Brasileirão) e Botafogo-PB (Copa do Brasil)

