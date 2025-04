Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo, foi homenageado na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro nesta segunda-feira (14), com a medalha Pedro Ernesto. A honraria é para as pessoas que mais se destacaram na sociedade brasileira ou internacional. Durante a cerimônia, o hino rubro-negro tocou no local, acompanhado de aplausos.

A homenagem partiu do vereador Wagner Tavares (PSB). A medalha é considera a mais alta condecoração do município, e leva o nome de um ex-prefeito do Rio de Janeiro.

Bap, presidente do Flamengo, recebe homenagem no Rio (Foto: Reprodução)

Gestão de Bap no Flamengo

Presente na polícita do Flamengo desde o início da última década, Bap se tornou presidente do Flamengo no início deste ano, após vencer a eleição contra Rodrigo Dunshee, que contou com o apoio da situação (Rodolfo Landim). Em apenas quatro meses, o presidente viu o time de Filipe Luís conquistar três troféus: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Campeonato Carioca.

Quem é Luiz Eduardo Baptista, o BAP

Engenheiro civil, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, trabalhou durante 15 anos com TV paga no Brasil. No Flamengo, foi vice-presidente jurídico da gestão de Bandeira de Mello entre 2013 e 2018.

