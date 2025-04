O Chelsea registrou perdas de aproximadamente 1,1 bilhão de euros (cerca de R$ 6,6 bilhões na cotação atual) nos últimos dois anos. De acordo com a empresa 22 Holdco Ltd, proprietária do clube, o principal motivo para esse prejuízo foi o alto investimento na contratação de jogadores ao longo desse período.

Time do Chelsea em campo contra o Fulham pela Premier League (Foto: Justin Tallis / AFP)

Segundo o jornal inglês "The Times", o prejuízo foi de 653 milhões de euros (R$ 4,3 bilhões) na temporada retrasada e de 445,5 milhões de euros (R$ 2,9 bi) na temporada passada.

Outro fator que contribuiu para o alto déficit foi o fato da venda do time feminino para uma empresa irmã por 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) e de dois hotéis por 76,5 milhões de euros (R$ 507,5 milhões) não poderem ser reconhecidos como receita pela empresa controladora.

A 22 Holdco Ltd, além de ser dona do Chelsea, também controla o clube francês Strasbourg e o time feminino do Chelsea.

Todd Boehly, empresário e dono do clube (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Alto investimento em contratações

Desde que o grupo liderado pelo empresário Todd Boehly assumiu o Chelsea em 2022, o clube gastou mais de 1 bilhão de euros em contratações. Atualmente, o clube apresenta 42 jogadores registrados no elenco profissional.

Contratações mais caras desde 2022