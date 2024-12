A caminho da Ferrari, Lewis Hamilton caminha para o encerramento de uma de suas parceiras mais longevas na Fórmula 1. Mas o novo desafio também vai exigir alguns ajustes e não só do ponto de vista esportivo, mas de negócios. Para assinar com a equipe italiana em 2025, o heptacampeão mundial precisará rescindir o contrato de patrocínio com a Monster, segundo a "SportBusiness".

Red Bull rechaça demissão completa de Pérez e crava permanência do piloto

Isso por que a equipe italiana já tem o patrocínio de uma marca rival, a Celsius, parceria que dura desde 2023. A empresa norte-americana estampou sua logo no SF-24 nesta temporada, além dos macacões de Charles Leclerc e Carlos Sainz. O monegasco, inclusive, tem um acordo individual com a marca.

— A Celsius compartilha com a Ferrari um espírito competitivo que impulsiona pilotos, fãs e consumidores a darem o melhor de si e viverem em forma dentro e fora da pista. Não poderíamos estar mais felizes em aumentar nossa parceria com a equipe e ter um desempenho no mais alto nível — celebrou Kyle Watson, vice-presidente executivo de marketing do energético.

Por outro lado, Monster e Hamilton possuem uma trajetória de anos. Em uma jornada que começou em 2010, quando a bebida assinou acordo com a Mercedes de patrocínio. Em 2017, o britânico passou a ter a marca como patrocínio pessoal e ganhou até seu próprio sabor de energético, sem açúcar.

Prestes a assinar com a Ferrari, Hamilton tem vários patrocinadores. Além da Monster, Lewis tem parcerias comerciais de longa data com a Bose, a Puma, Tommy Hilfiger e Dior. Recentemente, assinou com a Pernod Ricard, marca francesa de vinhos e destilados. O piloto também é co-fundador de sua própria marca de destilados sem álcool.

Lewis Hamilton deixará a Mercedes, para defender a Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1 (Foto: AFP)

Quando Hamilton pilotará a Ferrari?

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, de 14 a 16 de março.