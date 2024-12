Ferrari promete radicalizar na F1 2025 com carro ‘totalmente novo’: ‘1% do atual’

Chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur revelou que a equipe deve radicalizar no carro da temporada 2025 da Fórmula 1. O dirigente destacou que terá um conceito completamente novo para o próximo ano e que pouco será reutilizado do SF-24.

continua após a publicidade

➡️ Bucks favorito após título da Copa da NBA? Especialistas analisam

Na parte final de 2024, a Ferrari não escondeu que haviam trabalhos sendo realizados no plano da temporada do ano que vem na F1. Em setembro, o próprio Vasseur indicou que o pessoal de Maranello estava debruçado no Projeto 677, nome do programa que desenvolve o carro de 2025, que representaria “uma ruptura com o passado”. Mas, ao mesmo tempo, reportou que “faremos o possível para trazer algo ao SF-24”, o que poderia indicar uma certa convergência.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No entanto, durante o almoço de natal da Ferrari, realizado nesta quinta-feira (19), o mandatário foi enfático e disse que o novo carro pouco terá semelhanças ao modelo deste ano, que venceu cinco corridas, e apontou que “nem 1% das peças do modelo atual” serão reutilizadas em 2025.

continua após a publicidade

- Estamos no quarto ano deste regulamento e conhecemos muito bem o nosso projeto anterior. É por isso que o carro de 2025 será completamente novo. Menos de 1% do carro atual (será utilizado em 2025). Um risco calculado. Às vezes, se tem a sensação de que não estão sendo feitas apostas, mas, na pista, percebemos que sim - disse o chefe da Ferrari.

Fred Vasseur comemorando a vitória da Ferrari no GP de Mônaco 2024 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.