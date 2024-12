Red Bull teme que Lawson repita fracasso de Gasly na F1 2025: ‘Perigo de verdade’

Christian Horner admitiu que há chances de Liam Lawson ter dificuldades na Red Bull pela sua precoce promoção. Não seria a primeira que os taurinos cometeriam tal vacilo, afinal, em um passado bem recente, Alexander Albon e Pierre Gasly foram vítimas da máquina de moer talentos da equipe austríaca.

Em entrevista a Racer, o chefão ligou o sinal de alerta para que isso realmente possa acontecer, mas ponderou as qualidades vistas no neozelandês que podem rechaçar qualquer chance de uma possível troca ao longo da temporada acontecer.

- Olha, o perigo é que isso se repita de verdade, mas acho que Liam é um personagem diferente, tem personalidade para lidar com essa pressão. Acho que ele demonstrou resiliência e força com a oportunidade que lhe foi dada para aparecer e entregar, ele fez isso - disse o chefe da Red Bull sobre Lawson.

Christian também falou que a troca de pilotos não era o cenário ideal para o ano que vem e que as coisas foram aceleradas pela má performance de Sergio Pérez.

- As circunstâncias ditaram que Checo não fez uma ótima temporada. Mas acreditamos que onde Liam está neste momento, ele vai melhorar, guia de forma semelhante a Max, não se intimida - analisou.

Horner afirmou que a equipe tem uma hierarquia clara com Max Verstappen como líder, porém, em um cenário diferente que tire a pressão de Lawson e comparação aos outros pilotos que o antecederam.

- Daniel (Ricciardo) e Max eram uma dupla forte. Checo lidou com as pressões da equipe em 2021. Para nós, criar uma janela mais ampla ajudará Liam a encontrar um carro mais tolerante que o RB20. Devemos protegê-lo da expectativa, temos um posicionamento claro sobre o que precisamos do segundo piloto - completou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.