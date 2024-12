Red Bull rechaça demissão completa de Pérez e crava permanência do piloto

Após longa espera, a Red Bull confirmou, na quarta-feira (18), a troca de Sergio Pérez por Liam Lawson na titularidade da equipe para a temporada 2025 da Fórmula 1. Apesar disso, a equipe garante que o mexicano não foi demitido e vai seguir envolvido com projetos da marca ao longo do ano.

Christian Horner, chefe da Red Bull, garantiu que Pérez vai inclusive entrar no carro da equipe para demonstrações durante 2025, uma vez que ainda tem um ano de contrato. A única coisa impraticável era mesmo seguir como titular da equipe.

— É diferente disso (demissão). Sergio está conosco há quatro anos e, pelos primeiros três, teve papel importante nos títulos de Construtores e no primeiro de Pilotos (de Max Verstappen). Lembre de Abu Dhabi 2021 e o papel que desempenhou aquele dia. Ano passado, foi vice-campeão de Pilotos — apontou.

Ao longo da temporada, Pérez sofreu duras críticas por conta de seu desempenho pela Red Bull. Com um carro considerado bom, o mexicano não conseguiu corresponder as expectativas dos torcedores para a temporada de 2024.

— Só que teve um ano muito difícil. Fizemos uma reunião na semana passada para falar do assunto, claro que já tínhamos conversado antes, e decidimos que isso era o certo para ambos. Dar um passo atrás, sair do carro e passar um tempo com a família e com coisas que ele quer fazer. Mas ele continuará envolvido com a equipe e vai fazer alguns showruns conosco durante o ano que vem — contou.

Sergio Pérez deixou a Red Bull, após quatro anos (Foto: Mark Thompson/AFP)

Sergio Pérez deixou a equipe austríaca após quatro. O piloto mexicano chegou a Fórmula 1 em 2011, mas nunca conquistou o título mundial da categoria. Por outro lado, foi peça importante no Mundial de Construtores de 2022 e 2023, ao lado de Max Verstappen.

— Sergio assinou um novo contrato, mas é claro que nesses contratos [há cláusulas]. Não vou entrar em detalhes sobre o contrato, mas sempre há questões estipuladas e obrigações entre equipe e pilotos. Sentamos e conversamos. Temos uma ótima relação com Sergio — finalizou, Horner.

Com o ano encerrado, a Fórmula 1 retorna apenas para os testes de pré-temporada, agendados para acontecer no Bahrein entre os dias 26 e 28 de fevereiro.