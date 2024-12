McLaren muda e parte para ‘projeto inovador’ por briga pelo Mundial de Pilotos em 2025

O chefe da McLaren, Andrea Stella, garantiu que a equipe não vai se acomodar com o título conquistado no Mundial de Construtores em 2024 e virá ainda mais forte para a próxima temporada, com inovações para seguir vencedora. A meta é incluir a taça do Mundial de Pilotos na fábrica em Woking.

Em entrevista dada durante uma premiação na Itália, que aconteceu nesta quinta-feira (19) no autódromo de Ímola, o engenheiro deu detalhes de como foi a jornada ao longo do ano, até a coroação do título de construtores que não vinha desde 1998.

- São quatro equipes que competiam pela vitória a cada corrida com diferenças mínimas. Foi um desafio emocionante e tivemos a noção da importância do que alcançamos quando comemoramos o título em nossa sede - iniciou.

Não sem antes exaltar o papel fundamental do CEO Zak Brown na conquista do resultado. “Criou-se um clima muito positivo, em que todos remam para o mesmo lado e isso é fundamental para vencer. Não há quem reclame ou semeia a discórdia”, comemorou.

A McLaren venceu a Ferrari por 14 pontos de diferença e conquistou o campeonato de construtores antes do previsto. Para Andrea, o feito mostrou que o time papaia será competitivo por muitos anos na Fórmula 1.

Andrea Stella é o chefe da McLaren (Foto: Mark Thompson / AFP)

- Definimos que o MCL38 foi o carro que melhor soube se adaptar às diferentes pistas do calendário. Estamos assumindo riscos em nossos projetos e, para o próximo campeonato, nossa abordagem será corajosa, vamos apostar na inovação - projetou.

Stella não considera, desta forma, que a McLaren de 2025 será uma atualização deste projeto vencedor.

- Decidimos que é preciso dar um salto de qualidade se nossa ambição também for o título de pilotos. Gostaríamos que o campeonato não se desenhe tão disputado como neste ano, mas acho que o desafio será ainda mais emocionante - completou.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias e dá adeus a 2024. A próxima atividade é a sessão de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.