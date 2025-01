Spa-Francorchamps renova contrato e entra em sistema de rodízio no calendário da F1

O GP da Bélgica vai seguir no calendário da Fórmula 1. Os responsáveis pela corrida em Spa-Francorchamps assinaram um novo contrato para garantir a realização de mais quatro etapas, mas a prova belga agora entra no esquema de rodízio da programação.

Com o novo acordo, Spa-Francorchamps vai receber a Fórmula 1 quatro vezes nas próximas seis temporadas. As corridas serão realizadas em 2026, 2027, 2029 e 2031, mas o GP da Bélgica vai ficar de fora em 2028 e 2030.

— O GP da Bélgica foi uma das corridas que formaram nosso campeonato inaugural, em 1950, então, para começar nosso o ano do nosso aniversário de 75 anos, é apropriado compartilharmos a notícia dessa extensão. Spa-Francorchamps é justamente elogiado por pilotos e fãs por ser uma das melhores pistas do mundo e já foi palco de alguns momentos incríveis ao longo de suas muitas temporadas na Fórmula 1. Nos últimos anos, ele passou por um trabalho significativo para melhorar as instalações e a experiência geral do fã, e eu gostaria de fazer um tributo ao promotor e ao governo da Valônia pela dedicação e apoio apaixonado à Fórmula 1 na Bélgica — disse Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1.

O atual contrato entre o GP da Bélgica e a F1 chegava ao fim após a corrida de 2025, mas os organizadores vinham tentando um novo acordo de cinco anos. No entanto, com a forte concorrência de outras praças e o desejo da Fórmula 1 de expandir a presença no mercado asiático, Spa acabou no sistema de rodízio.

Verstappen no GP da Bélgica de 2023 (FOTO: JOHN THYS / AFP)

Vice-presidente do governo da Valônia e Ministro da Economia, Pierre-Yves Jeholet celebrou o acordo e destacou a importância da prova para a economia não só regional, mas também do país.

— Estou encantado que o GP da Bélgica tenha sido confirmado no calendário da Fórmula 1 por vários aos. O circuito fornece à região uma infraestrutura esportiva de alta qualidade capaz de receber eventos excepcionais e, graças à Fórmula 1, Spa-Francorchamps, e, em consequência, a Valônia, é colocada no centro das atenções globais. Além dessa vitrine internacional, o evento gera um significativo benefício econômico para a Valônia, assim como para a Bélgica. A extensão dessa reação por vários anos vai permitir que a equipe do circuito planeje o futuro, o que é enormemente positivo — completou.

Presidente e CEO do GP de Spa, Melchior Wathelet e Vanessa Maes, respectivamente, comemoraram a renovação e destacaram a importância do governo local para este novo acordo.

— Nós dois estamos muito orgulhosos dessa renovação, que reflete a confiança mutua que construímos conforte atualizamos nossa infraestrutura e entregamos um público recorde uma experiência fantástica aos fãs nos últimos anos. A extensão deste contrato mais uma vez foi possível graças ao apoio do governo da Valônia, mas também dos fãs do que acreditamos ser o circuito mais bonito do mundo. Juntos, estamos fortalecendo nosso compromisso com o desenvolvimento da nossa maravilhosa região — encerraram.

Com o futuro de Spa definido, resta saber qual o destino das corridas de Ímola, cujo contrato também chega ao fim neste ano, e de Barcelona, que termina em 2026. O GP dos Países Baixos, em Zandvoort, já definiu a saída do calendário após 2026.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, entre os dias 14 e 16 de março.