Felipe Meligeni fatura bolada em premiação com título no México; veja valor

Felipe Meligeni Alves conquistou neste domingo (13) o maior título da carreira, ao vencer o francês Luka Pavlovic por um duplo 6/2 na final do Challenger 125 da Cidade do México. Além do troféu, o resultado rendeu 125 pontos no ranking da ATP e uma premiação generosa: US$ 28,4 mil (R$ 166 mil).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

📈 Melhor ranking da carreira

Com o título, Meligeni deu um salto no ranking mundial, subindo 34 posições e atingindo o 119º lugar — sua melhor marca até hoje. Até então, sua maior posição havia sido a 128ª, em abril deste ano.

A conquista no México foi a quinta de nível Challenger da carreira do tenista campineiro, sendo a primeira na categoria 125 e a segunda em 2025. No mês passado, ele já havia vencido o Challenger 75 de Mérida, também no México.

continua após a publicidade

💸 Premiação do Challenger 125 da Cidade do México:

🏆 Campeão: US$ 28.400 (R$ 166 mil)

🥈 Vice: US$ 16.700

Semifinal: US$ 9.955

Quartas: US$ 5.780

Oitavas: US$ 3.370

Primeira fase: US$ 2.085

Até aqui, Felipe Meligeni já faturou US$ 103,3 mil (R$ 604 mil) em prêmios na temporada 2025. Ao longo da carreira, o brasileiro acumula cerca de US$ 1,3 milhão (R$ 7,6 milhões) em premiações oficiais no circuito.

🎾 Destaque entre os brasileiros

No ranking atual da ATP, Meligeni é o quarto melhor brasileiro, ficando atrás apenas de:

João Fonseca (59º)

Thiago Monteiro (93º)

Thiago Wild (112º)

Já na corrida da temporada 2025, ele aparece em 80º lugar, atrás apenas de Fonseca entre os compatriotas. Com o bom momento e a evolução no ranking, Meligeni se coloca cada vez mais próximo de alcançar voos maiores no circuito mundial.

continua após a publicidade

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.