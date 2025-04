Após La Liga anunciar as novas empresas que ficarão responsáveis pela produção de audiovisual nos próximos cinco anos, a Mediapro, detentora dos direitos até então, expressou publicamente o descontentamento com a decisão. Além disso, afirmou que irá recorrer da decisão. O contrato entre as partes é válido até o fim deste ano.

Segundo alegação da Mediapro, os critérios considerados pela comissão de dirigentes para as escolhas não são abrangentes, havendo outros pontos e considerações técnicas e/ou econômicas a serem feitas. A empresa considerou "surpreendente a decisão de La Liga de excluir a Mediapro de todos os contratos de produção e distribuição do campeonato nacional de futebol".

Além disso, explicou seus motivos para "contestar os resultados dos prêmios em todos os fóruns possíveis, tanto nacionais quanto internacionais". HBS, uma das principais empresas de audiovisual da Europa, e a TSA, uma das líderes na produção e serviços técnicos audiovisuais, foram as selecionadas após reunião.

Alegações da Mediapro contra mudanças em La Liga

O jornal "Marca" divulgou os pontos debatidos pela Mediapro junto à liga para recorrer da decisão de mudanças.

A proposta financeira e técnica apresentada pelo GRUP MEDIAPRO é a melhor de todas as apresentadas. Financeiramente, é a proposta mais barata para a LALIGA e para os clubes, e tecnicamente, supera significativamente os requisitos estabelecidos pela LALIGA. É escandaloso que a LALIGA tenha optado por uma proposta mais cara e por uma provedora suíça que não possui uma única instalação técnica na Espanha e não tem experiência na produção televisiva de uma competição como a LALIGA, que dura uma temporada inteira. Portanto, os critérios aplicados para a adjudicação não podem se basear em razões técnicas ou financeiras. Todo o processo de premiação foi caracterizado pela falta de transparência, sigilo e constantes alterações e atrasos nos prazos, sem que o GRUP MEDIAPRO jamais tenha recebido qualquer explicação para isso. Agora temos todos os motivos para suspeitar que isso se deveu apenas a um desejo expresso de beneficiar outros participantes em detrimento do GRUP MEDIAPRO." A declaração da LALIG A exagera grosseiramente as virtudes dos licitantes vencedores, chegando ao ponto de espalhar informações manifestamente falsas sobre suas credenciais e atribuindo-lhes, errônea ou falsamente, produções da Liga dos Campeões da UEFA, da Eurocopa ou da Copa Africana, produções feitas principalmente pelo GRUP MEDIAPRO." "Os licitantes vencedores também não dispõem de recursos técnicos ou humanos na Espanha, nem de um HUB de produção, conforme exigido pelo regulamento do concurso convocado pela LA LIGA . Aliás, não os dispõem em nenhum lugar do mundo, visto que atuam como assessores e produtores executivos, subcontratando posteriormente os recursos técnicos necessários, muitas vezes do GRUP MEDIAPRO, que era o responsável final pela produção televisiva." Pelo contrário, o GRUP MEDIAPRO é o parceiro de produção audiovisual de futebol mais conceituado e reconhecido internacionalmente. Atualmente, ela produz 13 ligas nacionais de futebol ao redor do mundo e é capaz de produzir 9.000 partidas de futebol por temporada e mais de 25.000 eventos esportivos ao vivo até 2024. Tudo com seus próprios recursos e profissionais. …9. A decisão da LALIGA não é justa nem objetiva, e acreditamos que pode comprometer a produção de partidas no início da temporada. Sem dúvida, isso prejudicará os clubes e a competição, tanto financeiramente quanto em termos de qualidade das transmissões. O GRUP MEDIAPRO considera que a adjudicação de contratos para a produção de LALIGA é arbitrária e sem fundamento objetivo e defenderá a sua reputação, e a de todos os seus profissionais, contestando os resultados das adjudicações em todas as instâncias possíveis, tanto nacionais como internacionais.

HBS e TSA são as novas empresas para audiovisual

A HBS, uma das principais empresas de audiovisual da Europa, irá assumir a produção das operações de mídia da primeira e segunda divisão de LaLiga, bem como dos serviços MCR e centralizados. Ela é reconhecida pelo papel como emissora anfitriã de todas as Copas do Mundo desde 2002, assim como em competições importantes da Uefa, como Champions League, Eurocopa e Copa das Nações Africanas.

A TSA (Telefónica Servicios Audiovisuales) também foi selecionada e ficará responsável pelo bloco 4, que é voltado para a contribuição e distribuição. A empresa é uma das líderes na produção e serviços técnicos audiovisuais na Espanha, com ampla experiência em grandes eventos esportivos como a Champions League, a Copa do Rei e os Jogos Olímpicos, quando se destacou na gestão de infraestrutura para emissoras e operadores em nível nacional e internacional.

A discussão para a reformulação começou em setembro de 2024 e foi finalizada nesta segunda-feira, quando houve o anúncio oficial. Desta forma, Mediapro não faz mais parte das produções de La Liga por cinco anos, tempo dos novos contratos.