Estrela do Chelsea fecha contrato astronômico para participar de documentário da Amazon

Uma das estrelas do Chelsea, o jovem Cole Palmer fechou um contrato para participar de um documentário da Amazon Prime sobre o futuro da seleção da Inglaterra, segundo o jornal inglês "The Sun". O meia de 22 anos teria assinado um acordo de "seis dígitos".

De acordo com a publicação, as filmagens já começaram e a série está prevista para ser lançada na primavera. Além de Palmer, outras promessas da seleção inglesa participarão do documentário.

- A Amazon estava desesperada para conseguir Cole. Ele é uma das propriedades mais quentes do mundo. A série levantará o véu sobre sua vida até agora, apresentará cenas exclusivas e o ajudará a se conectar com os fãs em um novo nível - afirmou uma fonte ao "The Sun".

A produção do documentário foi aprovada pela Football Association. Ainda segundo a publicação, a seleção inglesa teria sido escolhida por estar entre as favoritas a conquistar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, México e Canadá.

Cole Palmer fez sua temporada de estreia pelo Chelsea no ano passado e rapidamente despontou como uma das grandes promessas do futebol inglês para os próximos anos.

