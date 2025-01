Streamings investem mais de R$ 60 bi em direitos de transmissões esportivas em 2024

As plataformas de streaming entraram de vez no mercado de transmissão esportiva em 2024 e, segundo um levantamento da Ampere Analysis, empresa de pesquisa de mercado e análise de dados, investiram 10 bilhões de dólares (cerca de R$ 61 bilhões na cotação atual) em direitos esportivos no ano.

Esse valor representa um aumento de 257% em relação aos 2,8 bilhões de dólares (R$ 12,2 bilhões) gastos em 2019. A expectativa da empresa é de que neste ano os investimentos das plataformas nesse setor superem os 11 bilhões de dólares, o que representaria 23% do mercado de transmissões esportivas.

Netflix e Amazon foram as duas plataformas que mais avançaram neste setor. A Netflix, por exemplo, assinou, logo no começo de 2024, um acordo de cinco anos para transmitir a WWE RAW para Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e América Latina. O contrato, que pode ser estendido por mais cinco anos, foi fechado em cerca de 5 bilhões de dólares.

Além disso, a plataforma adquiriu os direitos globais para transmitir os jogos de Natal da NFL até 2027 e, em dezembro, comprou os direitos para transmissão das Copas do Mundo Feminina de 2027 e 2031.

Jogo entre Baltimore Ravens e Houston Texans que foi transmitida pela Netflix no Natal de 2024 (Foto: Tim Warner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Amazon Prime Video, por sua vez, adquiriu os direitos de transmissão de jogos da NBA para os EUA, Brasil, México, França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido e Irlanda por 1,8 bilhão de dólares.

Para se ter uma ideia da grandiosidade dos contratos fechados, nos EUA, quatro dos dez maiores compradores de direitos de transmissão de eventos esportivos serão plataformas de streaming em 2025, com a Amazon quase ultrapassando a Warner Bros para se tornar a 5ª maior compradora.

Como fica o consumidor?

O estudo da Ampere Analysis também aponta como a distribuição de competições por diferentes streamings gera gastos maiores aos torcedores de diversos esportes.

Uma pesquisa global da Ampere, com usuários de internet de 18 a 64 anos, apontou que 47% dos fãs de esportes afirmou se sentir sobrecarregada pelo número de serviços online aos quais têm acesso. No entanto, 51% disseram que estariam dispostos a pagar mais para ter acesso a todos os seus esportes favoritos em um único lugar.