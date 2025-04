Diretor da Sauber rasga elogios a Bortoleto e compara a piloto da Ferrari

O diretor de programas e operações da Sauber, Beat Zehnder, elogiou Gabriel Bortoleto após a última etapa da Fórmula 1 (F1), o GP do Bahrein, e comparou o brasileiro a um piloto da Ferrari. Embora o resultado não tenha sido o esperado, o dirigente aprovou a maneira de pilotar do brasileiro e encontrou semelhanças com um antigo companheiro de equipe.

— Eu realmente espero que, ao longo desta temporada, a gente consiga dar a ele um carro que permita marcar pontos, porque ele merece. Ele é um excelente piloto — comentou o diretor da Sauber.

— Ele é muito transparente e autocrítico. Ontem ele estava desapontado consigo mesmo porque Nico foi um pouco mais rápido do que ele. O objetivo do Gabriel é ser mais rápido do que Nico e ele é muito transparente quanto a isso. Se comete um erro, ele admite, é muito aberto e faz críticas construtivas à equipe sobre o que precisa para ser mais rápido — finalizou Beat Zehnder.

SUZUKA, JAPAN - APRIL 03: Gabriel Bortoleto of Brazil and Stake F1 Team Kick Sauber looks on during previews ahead of the F1 Grand Prix of Japan at Suzuka Circuit on April 03, 2025 in Suzuka, Japan. (Foto: Stake F1 Team KICK Sauber)

Comparação com Leclerc

Zehnder afirmou que o início de Bortoleto na F1, na Sauber o faz lembrar de Charles Leclerc, piloto da Ferrari. O executivo trabalhou com o francês na Alfa Romeo, antes de ingressar na tradicional escuderia italiana.

— Pra mim, ele provavelmente está no mesmo nível de Leclerc em termos de ética de trabalho — trabalhando junto com os engenheiros e o tempo que passa com eles querendo entender cada mínimo detalhe — afirmou.

Como foi o GP do Bahrein?

Gabriel Bortoleto terminou a corrida na 18ª posição. O brasileiro enfrentou muitas dificuldades ao guiar o carro da Sauber no tráfego e admitiu que a performance do time em Sakhir foi preocupante. Além disso, ele cobrou uma evolução técnica para as próximas etapas.

— Corridas como essa não podem acontecer, são inaceitáveis. Para ter algum resultado imediato, só trazendo atualizações e vendo o que dá para fazer. Acredito que não temos nada planejado para a próxima corrida, então temos de sentar e analisar como podemos melhorar — afirmou.

Apesar do desempenho ruim, Bortoleto pretende manter o foco para buscar uma reação no campeonato.