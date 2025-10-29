Uma possível saída de Endrick do Real Madrid ganhou força nas últimas semanas e jornais europeus já passam a apontar um destino provável para o brasileiro. A mudança de ares se dá pela falta de oportunidades na equipe comandada por Xabi Alonso, que ainda não escalou o jovem jogador desde sua chegada ao time espanhol. A ausência do atacante dos gramados impactou diretamente em seu valor de mercado, caminho contrário vivido por outro atleta formado nas categorias de base do Palmeiras, Estêvão.

Negociado com o Chelsea, Estêvão deixou o Palmeiras nesta janela de meio de ano rumo ao futebol inglês, onde está fazendo um começo promissor e bons desempenhos nas oportunidades que recebe. Sob o comando de Enzo Maresca, o atacante tem 12 jogos, uma assistência e dois gols marcados, um diante do Liverpool, na Premier League, e o outro na Champions League, contra o Ajax.

O bom começo em território europeu faz o atacante seguir em alta no mercado e seu valor de mercado subiu ao longo dos últimos meses, período que contempla sua saída do Palmeiras, onde disputou o Mundial de Clubes, e sua chegada no Chelsea. Atualmente, Estêvão é o jogador sub-20 do Brasil com o maior valor de mercado, 60 milhões de euros (R$ 373,6 milhões). A cifra é quase o dobro do segundo colocado, que é justamente Endrick, seu ex-companheiro no alviverde.

O atacante do Real Madrid vive um momento de baixa. Desde que chegou à Espanha não se firmou na equipe antes comandada por Carlo Ancelotti, apesar dos bons momentos e gols decisivos marcados em competições, como a Copa da Espanha, em que o time foi vice-campeão após perder para o Barcelona. O cenário mudou a rota de valorização de Endrick e os números apresentam uma queda.

Endrick vale atualmente 35 milhões de euros (R$ 217,9 milhões), número consideravelmente menor em comparação ao valor de sua venda para o Real Madrid. Na época, em 2022, o negócio ultrapassou os 70 milhões de euros em 2022, considerando os fixos e variáveis por metas estabelecidas em contrato. Em junho de 2024, quando tinha 17 anos e estava de saída do Palmeiras, o jogador valia 60 milhões de euros, mas em seis meses a cifra despencou para 40 milhões.

A última atualização, feita em junho deste ano, antes do começo do Mundial de Clubes, evidenciou mais uma queda no valor de mercado de Endrick, atingindo os 35 milhões de euros atuais. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

A valorização de Estêvão acontece progressivamente desde o começo de 2024, quando ele foi adicionado à plataforma. O Transfermarkt mostra que entre março e dezembro de 2024, o atacante saiu de 10 milhões de euros para 50 milhões de euros. Neste período, sua venda para o Chelsea já estava acertada por pouco mais de 60 milhões de euros, entre valores fixos e variáveis. Em 2025, o jogador seguiu valorizado e chegou ao seu auge no mercado no pré-Mundial.

Endrick e Estêvão atuaram juntos na base e no profissional do Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Estêvão e Endrick estão no top 20 dos jovens mais caros

Deixando de lado a comparação entre os dois, os brasileiros também integram uma importante lista que envolve todos os jogadores sub-20 ao redor do mundo. O Transfermarkt aponta que o jogador do Chelsea é o sexto mais caro do planeta, enquanto Endrick aparece na 19ª posição.

O líder dessa lista é, com sobra, Lamine Yamal. O espanhol de 18 anos, mesma idade do atacante brasileiro, tem valor de mercado apontado em 200 milhões de euros, ou R$ 1,24 bilhão. A cifra é mais que o dobro do segundo colocado, o francês Déisiré Doué, do PSG, com 90 milhões de euros (R$ 560,4 milhões).

O top dez do ranking ainda mostra outros grandes nomes do futebol europeu e mundial entre os mais caros. Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, é o terceiro colocado da lista e é avaliado em 80 milhões de euros, enquanto Arda Guler, companheiro de Endrick no Real Madrid, é apontado em 60 milhões de euros.

