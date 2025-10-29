Estêvão faz gol olímpico em treino e impressiona companheiros
Brasileiro atuou 90 minutos na última quarta-feira (22)
Estêvão já está impressionando seus companheiros na Inglaterra. Em um vídeo publicado pelo perfil do Chelsea no X, é possível ver o jovem brasileiro marcando um belo gol olímpico, que arrancou comentários como "você pode fazer de novo?", "uau" e "que bola!" de seus companheiros. ▶️Confira abaixo o vídeo que viralizou nas redes;
Estêvão é um dos jovens mais valiosos do mundo
A cria da Academia se consolidou como o jogador sub-20 do Brasil com o maior valor de mercado, somando quase o dobro do segundo colocado, seu ex-companheiro de time Endrick, que hoje atua no Real Madrid.
Estêvão é avaliado em 60 milhões de euros, o que corresponde a R$ 384 milhões na cotação mais atualizada. Endrick aparece mais abaixo na lista, na 19ª colocação, apontado em 35 milhões de euros, ou R$ 220 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes.
O último que aparece no recorte do top 25 é o zagueiro Vitor Reis, mais um ex-Palmeiras que se transferiu ao Manchester City, mas que está emprestado ao Girona, da Espanha. O defensor é cotado em 30 milhões de euros (R$ 189 milhões).
O alto valor de Estêvão coloca o atleta na sexta colocação entre os atletas abaixo dos 20 anos mais caros do mundo, mas com projeção para que o brasileiro suba no ranking e brigue com outros talentos de equipes como PSG, Barcelona e Real Madrid pelo pódio.
💵Quem é o mais valioso do mundo?
O líder dessa lista é, com sobra, Lamine Yamal. O espanhol de 18 anos, mesma idade do atacante brasileiro, tem valor de mercado apontado em 200 milhões de euros, ou R$ 1,26 bilhão. A cifra é mais que o dobro do segundo colocado, o francês Déisiré Doué, do PSG, com 90 milhões de euros (R$ 567 milhões).
