Endrick está decidido a deixar o Real Madrid na próxima janela de transferências, mas descarta um retorno ao futebol brasileiro, inclusive ao Palmeiras, seu clube de formação. Contratado como uma das principais promessas do projeto espanhol a médio prazo, o atacante teve poucas oportunidades nesta temporada, mesmo após disputar 37 partidas sob o comando de Carlo Ancelotti.

O jogador quer seguir em uma das cinco principais ligas da Europa, mas não tem preferência por permanecer na Espanha. Para Endrick, é fundamental que o clube dispute competições europeias e não conte com referência consolidada na posição, algo que falta em sua atual passagem pelo Real Madrid.

De acordo com informações da mídia estrangeira e confirmadas pelo Lance!, o Lyon, da França, desponta como o principal favorito para contar com a Cria da Academia no restante da temporada. Mesmo sem espaço, o Real Madrid não pretende se desfazer do atacante em definitivo e estuda um empréstimo de seis meses, com término previsto antes da próxima Copa do Mundo.

Ainda no meio do ano, Endrick foi inscrito para a disputa do Mundial após se recuperar de uma lesão no final da temporada europeia. No entanto, voltou a sofrer com problemas físicos, não atuou na competição e também perdeu grande parte da pré-temporada comandada por Xabi Alonso, novo técnico da equipe.

Apesar de receber sondagens de diversos clubes na janela, Endrick optou por permanecer no Real Madrid e disputar posição após conversas com a comissão técnica. No entanto, mudou de postura ao não receber oportunidades em nenhuma das competições do clube: até o momento, não entrou em campo.

Vale lembrar que Endrick terá poucas chances de voltar à Seleção Brasileira e está distante da disputa por uma vaga na Copa do Mundo. Segundo pessoas próximas ao jogador, as chances de ele defender a Amarelinha no Mundial são baixas, principalmente pelo reduzido número de convocações que Ancelotti terá até o torneio.

A falta de um nome concreto na posição, por sua vez, mantém as esperanças do atacante. O próprio treinador admitiu recentemente que promoverá novos testes nesta reta final de ciclo, mas Endrick precisará de minutos em campo para voltar à disputa.

Mesmo em sua temporada de maior arrecadação na história, o Palmeiras não iniciou movimentos para repatriar Endrick. A diretoria, embora reconheça o talento do atacante, entende não ser possível arcar com os valores que ele recebe atualmente. Além disso, a equipe conta com Vitor Roque, contratado recentemente junto ao Barcelona em uma operação que pode superar 30 milhões de euros entre valores fixos e variáveis.

Endrick, cria do Palmeiras, durante treino do Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Com a decisão de deixar o Real Madrid definida, Endrick só poderá atuar por um novo clube em janeiro, pouco menos de cinco meses antes do início da Copa, com o calendário europeu já pela metade.

O brasileiro mantém algumas exigências, como ir para um time com calendário europeu e na briga por títulos, mas o foco principal é retomar a regularidade em campo.