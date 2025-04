Estêvão, do Palmeiras, vale três vezes mais que elenco do Sporting Cristal

O Palmeiras estreia na Libertadores 2025 nesta quinta-feira (3), contra o Sporting Cristal, e chega como um dos grandes favoritos ao título. Um dado curioso evidencia a disparidade financeira entre os clubes: Estêvão, joia alviverde, vale sozinho mais de três vezes o elenco inteiro do time peruano.



💰 Uma diferença de milhões

Segundo o site Transfermarkt, Estêvão, de apenas 17 anos, está avaliado em 55 milhões de euros (R$ 300 milhões). Já o elenco completo do Sporting Cristal não chega a 15 milhões de euros (R$ 82 milhões).

A disparidade não para por aí. O Palmeiras tem o elenco mais valioso da Libertadores 2025, com um valor total de 238 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão). O Sporting Cristal, por outro lado, figura entre os times mais modestos financeiramente da competição.

⚽ O peso do investimento

O abismo financeiro entre os clubes se reflete no nível de investimento e na capacidade de montar elencos competitivos. O Palmeiras, com suas receitas milionárias e estrutura de ponta, mantém um time recheado de jogadores de alto nível e tem se consolidado como uma potência do futebol sul-americano.

Já o Sporting Cristal, mesmo sendo um dos clubes mais tradicionais do Peru, precisa buscar soluções criativas para competir com times muito mais ricos. O desafio será grande para os peruanos, que tentarão equilibrar a disputa dentro das quatro linhas.

A bola rola nesta quinta-feira, e o Palmeiras entra como amplo favorito. Resta saber se o Sporting Cristal conseguirá desafiar essa lógica e surpreender na estreia da Libertadores.

