Fifa aprova gramado sintético do Palmeiras após vistoria

A Fifa emitiu, nesta quarta-feira (2), certificado que libera o gramado do Allianz Parque, casa do Palmeiras, para receber partidas de competições internacionais.

A entidade máxima do futebol realizou uma bateria de testes no campo durante oito horas e concedeu a certificação por mais uma temporada, com validade até abril de 2026. Uma nova vistoria está prevista para daqui a 360 dias.

Os testes para a liberação do estádio para jogos internacionais incluem avaliações de rolagem da bola, quique, tração e rotação da chuteira, além da medição de planicidade do gramado.

Após reclamações do elenco e dos adversários, o gramado do Allianz Parque passou por uma grande reforma no início do ano passado e ficou sem receber partidas por cerca de dois meses. Durante a reforma, foi retirado o composto termoplástico, que derretia e grudava nas chuteiras dos jogadores, e substituído por cortiças, material orgânico e de origem vegetal.

Atualmente, o material é considerado o mais tecnológico do mercado, além de controlar a temperatura, um dos maiores problemas dos gramados sintéticos. O composto, inclusive, foi importado da Europa.

Documento da Fifa que libera o gramado do Allianz Parque para partidas internacionais (Foto: Reprodução)

Gramado sintético ajuda Palmeiras com shows no Allianz

Ao todo, o Allianz Parque recebeu 47 shows em 2024, sendo o estádio com mais espetáculos do planeta. O gramado sintético permite que o Palmeiras concilie os eventos com as partidas do calendário nacional.

Entre os artistas que se apresentaram no estádio alviverde estão Paul McCartney, Coldplay, Taylor Swift, Mariah Carey, Andrea Bocelli, Eric Clapton, Ed Sheeran, Foo Fighters e Elton John, entre outros.

Desde a inauguração da arena, em 2014, o Palmeiras conquistou 14 títulos: Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2016, 2018, 2022 e 2023), Copa do Brasil (2015 e 2020), Paulista (2020, 2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).