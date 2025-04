Presidente do Cerro Porteño cobra tratamento cordial do Palmeiras após falas de Leila

O presidente do Cerro Porteño, Juan Carlos Pettengill, cobrou em entrevista respeito do Palmeiras no duelo entre as equipes na próxima quarta-feira (9), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A fala do dirigente vem após Leila Pereira, presidente do Palmeiras, cobrar punições mais rígidas para os casos de racismo sofridos por jogadores do clube, como o episódio envolvendo o atacante Luighi, durante a Libertadores Sub-20.

- Dentro da civilidade do futebol, espero que sejamos bem recebidos pelo Palmeiras. Ontem recebemos o Bolívir (pela estreia das equipes da Libertadores) e foram muito bem recebidos - afirmou Juan Carlos à rádio "ABC Cardinal".

Leila boicota sorteio

Devido à punição branda aplicada ao Cerro Porteño após os casos de racismo, Leila Pereira boicotou o sorteio dos grupos da Libertadores, realizado em março, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O clube foi representado pelo vice-presidente Paulo Buosi, que aproveitou a presença no evento para conversar com o presidente do Cerro Porteño e pedir mudanças.

Assim como em outras ocasiões, a mandatária cobrou da Conmebol medidas mais rigorosas para os casos de racismo e, mais recentemente, chegou a sugerir que os clubes brasileiros se filiem à Concacaf como forma de protesto.

- Já que a Conmebol não consegue coibir esse tipo de crime (racismo), não consegue tratar os brasileiros com o tamanho que os clubes representam à Conmebol, por que não pensar em nos filiarmos à Concacaf? Só assim vão respeitar o futebol brasileiro - afirmou.

Presidente do Palmeiras, Leila Pereira cobrou punições mais rígidas da Conmebol após atos de racismo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Grupo do Palmeiras na Libertadores

Além de enfrentar o Cerro Porteño, do Paraguai, o Palmeiras terá a companhia do Sporting Cristal, do Peru, e Bolívar, da Bolívia na fase de grupos da competição. A estreia acontece na próxima quinta-feira (3), fora de casa, em Lima.