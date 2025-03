Entenda cláusula de premiação de Memphis em títulos do Corinthians

O Corinthians decide neste domingo (23) o título do Campeonato Paulista diante do Palmeiras e tem a vantagem de ter vencido o duelo de ida por 1 x 0. Jogando diante da torcida, o camisa 10 Memphis Depay tem a chance de levantar seu primeiro troféu com o alvinegro e ainda faturar mais uma quantia milionária em premiação.

O holandês foi a principal contratação da equipe na última janela e chegou ao Corinthians com uma série de cláusulas específicas em seu contrato, o que torna sua passagem pelo Timão ainda mais emblemática. Entre os acordos previstos, uma chamou bastante a atenção da torcida: o pagamento de R$ 4,7 milhões ao atleta a cada título conquistado por ele no clube.

As cifras foram divulgadas inicialmente pelo “Uol” e confirmadas pelo Lance! e ajudam a detalhar um pouco mais o que ficou estabelecido entre Memphis e Corinthians no período de negociação, ainda no segundo semestre de 2024.

Memphis também recebeu bônus por chegar a 20 participações em gols pelo Timão. Foto: Marcello Zambrana/AGIF

Para o fim de semana, basta um empate diante do Palmeiras dentro de casa para sagrar-se campeão estadual. De acordo com um trecho do contrato, podem ser pagos a Memphis R$ 4.725.603 pela conquista do caneco. O contrato diz que o valor é o mesmo para qualquer título vencido pelo Timão em sua passagem pelo clube. Ainda não há informações do clube, se haverá, ou não, premiação prevista para outros jogadores.

No caso de Memphis, uma série de gatilhos foram colocados para que o atacante cumpra em sua passagem pelo Corinthians. Ao anotar a assistência contra o Palmeiras no jogo passado, por exemplo, o camisa 10 faturou mais R$ 1.575.201.

Isso porque o acordo entre as partes prevê uma bonificação por participações em gol. No Derby, o jogador chegou a 20 participações totais em gols. A definição é que o bônus seja pago quando Memphis atingir as marcas de 15, 20, 25 e 30 atuações diretas em gols do clube. Até agora foram duas métricas superadas. O acordo vale para jogos até julho de 2025.

Ainda há valores estabelecidos para a frequência em campo de Memphis Depay. O contrato indica que se o atacante holandês for relacionado para 70% dos jogos entre setembro de 2024 e julho de 2025, seja como titular ou no banco de reservas, ele garantirá um bônus de R$ 6,3 milhões. Caso seja relacionado em 50% das partidas, o valor será de R$ 3.150.402. Se alcançar 60% de presença, ele receberá R$ 1.575.201 adicionais, mesma quantia usada no acordo de participações em gols.

Corinthians segue arrecadando no Paulistão

Caso o título seja conquistado, muitos torcedores se questionam se isso tira do clube qualquer premiação que seria recebida pela vitória na decisão. É fato que, pelo valor do acordo, o Corinthians pagará à Memphis uma quantia próxima ao que é repassado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) ao campeão pela final.

Porém, essa não é a única etapa que o Timão soma dinheiro no estadual. Antes mesmo da bola rolar, a FPF desembolsou cerca de R$ 44 milhões apenas pela participação dos clubes e direitos de transmissão. Além do alto valor pela participação, o Corinthians também passou a garantir valores mais altos de premiação de acordo com suas classificações a cada fase do estadual.

Ao fim da fase de grupos, por exemplo, o menor valor que seria pago ao alvinegro era de R$ 400 mil, que era o valor final da 8ª melhor campanha geral ao fim da competição. Ao passar para as semis, as cifras subiram para, no mínimo, R$ 850 mil, valor arrecadado pelo quarto colocado geral. Na decisão, o campeão fica com os R$ 5 mi e o vice termina com R$ 1,65 mi.