Sorteio da Sul-Americana 2025: confira como ficaram os grupos

A Conmebol realizou o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana de 2025. O evento aconteceu nesta segunda-feira (17), em Luque, no Paraguai. Sete equipes brasileiras estão classificadas para a primeira fase da competição: Fluminense, Atlético-MG, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Vitória e Corinthians.

A primeira fase da competição acontecerá entre 2 de abril e 28 de maio. A decisão do torneio está marcada para o dia 23 de novembro, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

Quatro equipes brasileiras foram cabeças de chave no sorteio: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro. O Vasco da Gama ficou no pote 2, enquanto Vitória e Corinthians, por ter sido eliminado na Pré-Libertadores, estão no pote 4.

Ao contrário do que ocorre na Libertadores, as equipes do mesmo país não podem cair no mesmo grupo na Copa Sul-Americana. Com isso, o sorteio desenhou muitos confrontos entre adversários brasileiros e argentinos na competição.

Os primeiros colocados de cada grupos avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os segundos entram nos playoffs e encaram equipes que terminar a fase de grupos da Libertadores na terceira colocação.

O Racing superou o Cruzeiro e conquistou a última edição da competição continental. Os clubes brasileiros vivem um jejum na competição, o último campeão foi o Athletico Paranaense, em 2021, quando venceu o RB Bragantino na decisão.

Clubes brasileiros não conquistam a Copa Sul-Americana desde 2021 (Foto: MARCELO ENDELLI / POOL / AFP)

Veja os grupos da Sul-Americana 2025

Grupo A

Independiente - ARG

Guaraní - PAR

Nacional Potosí - BOL

Boston River - URU

Grupo B

Defensa y Justicia - ARG

Universidad Católica - EQU

Cerro Largo - URU

VITÓRIA

Grupo C

América de Cali - COL

Huracán - ARG

Racing - URU

CORINTHIANS

Grupo D

GRÊMIO

Godoy Cruz - ARG

Sportivo Luqueño - PAR

Atlético Grau - PER

Grupo E

CRUZEIRO

Palestino - CHI

Unión de Santa Fé - ARG

Mushuc Runa - EQU

Grupo F

FLUMINENSE

Unión Española - CHI

Once Caldas - COL

San José - BOL

Grupo G

Lanús - ARG

VASCO DA GAMA

Academia Puerto Cabello - VEN

Melgar - CHI

Grupo H

ATLÉTICO-MG

Caracas - VEN

Cienciano - PER