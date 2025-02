A Cadillac está preparando um investimento milionário em nova fábrica nos Estados Unidos para a produção e desenvolvimento dos motores da Fórmula 1. A marca americana, que quer compor o grid da categoria em 2026, vai investir US$ 150 milhões (R$ 868 milhões na cotação do dia) em uma nova instalação de 19.765 m² na Carolina do Norte. Assim, o principal objetivo será desenvolver os motores da equipe.

Uma agenda na cidade de Concord mostra que, na próxima quinta-feira (13), será realizada uma reunião para discutir os planos apresentados pela Cadillac em relação à nova fábrica. O local vai contar com um edifício que custará entre US$ 65 milhões e US$ 70 milhões (cerca de R$ 376,3 milhões e R$ 405,3 milhões). Além disso, a montadora deve investir a mesma quantia em equipamentos e ferramentas, totalizando um gasto de US$ 150 milhões (R$ 868 milhões).

Estratégico, o local vai servir para auxiliar no desenvolvimento da unidade de potência da Cadillac na Fórmula 1. Vale lembrar que, em um primeiro momento, os americanos vão chegar como equipe cliente e vão receber os motores da Ferrari. A partir de 2028, no entanto, o time vai utilizar o próprio propulsor.

Apesar da fábrica ainda não estar pronta, o trabalho da Cadillac já está em andamento em outra unidade da General Motors. Ao todo, cerca de 350 funcionários serão contratados para atuarem na nova fábrica de motores. A nova instalação vai trabalhar em parceria com a fábrica inaugurada pela Andretti, em Silverstone.

Apesar das investidas, a Cadillac precisa de um último sinal verde da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) para compor o grid da F1 em 2026. A categoria confirmou, no fim do ano passado, que chegou a um acordo de princípio com a General Motors, por meio da Cadillac, para contar com a marca a partir do próximo ano. A FIA confirmou que a auditoria “está nos estágios finais” e o processo deve ser concluído em breve. Caso tudo "esteja nos conformes", a marca americana vai poder se tornar a 11ª equipe do grid.

A Fórmula 1 já está em contagem regressiva para o fim das férias. Com a volta cada vez mais perto, a próxima atividade será a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. No entanto, a temporada 2025 só começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.