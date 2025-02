O BandSports vai ser mais uma opção para assistir o lançamento coletivo das equipes da F1 2025. A confirmação veio nesta quarta-feira (12), durante o Supermotor, programa de esportes a motor da emissora. O evento acontecerá na próxima terça-feira (18) e já tinha, até então, a confirmação da transmissão pelas redes sociais da própria F1. A categoria anunciou a exibição, inclusive, no YouTube.

O lançamento coletivo vai acontecer na O2 Arena, em Londres, na Inglaterra, e teve 15 mil ingressos vendidos rapidamente. A apresentação contará não apenas com os carros, mas também com pilotos e chefes de equipe.

O evento é coordenado pela empresa "BrianBurkeCreative", que também promove as cerimônias de abertura e encerramento do GP de Las Vegas. Não será o lançamento próprio dos carros em si, já que times como Williams, Red Bull, Haas, Ferrari, Aston Martin e Mercedes anunciaram também eventos próprios. No fim, a maioria das apresentações contará apenas com a pintura verdadeira.

Como será o evento coletivo em Londres?

Segundo a revista inglesa Autosport, cada equipe irá subir ao palco com os pilotos titulares e revelar a nova pintura em um carro antigo ou de exposição, sem mostrar maiores detalhes aerodinâmicos. Assim, a expectativa que o foco seja apenas a nova pintura do carro.

Para isso, os times terão 7 minutos cada para se apresentar. As equipes poderão usar esse limite de tempo da forma como quiserem para realizar a exibição do carro. No entanto, todo o roteiro da apresentação deve ser aprovado previamente pela F1 para evitar qualquer surpresa.

Desta maneira, o evento deve ter por volta de duas horas de duração, com início programado para 17h (de Brasília). Entre as exibições das equipes, também haverá shows e apresentações musicais com a presença de convidados especiais ainda não revelados.

A ordem de apresentação das equipes segue invertida a classificação do Mundial de Construtores de 2024. Assim, a noite será aberta pela Sauber, de Gabriel Bortoleto. Em seguida, a Williams sobe ao palco, e assim sucessivamente até chegar à campeã da F1 2024, a McLaren, que fecha a noite. Com isso, a Ferrari, de Lewis Hamilton, será a penúltima a se apresentar. Logo antes, a Red Bull, do atual tetracampeão Max Verstappen, subirá ao palco.

Sauber, de Bortoleto, será a primeira equipe a apresentar no evento da F1 (Foto: Xavi Bonilla/AFP)

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.