Bottas mantém fé por vaga na F1 ainda em 2025

Valtteri Bottas está de volta na Mercedes como piloto de testes e reserva para 2025, mas ainda mantém as portas abertas para retornar ao grid da Fórmula 1 ainda neste ano. O finlandês deixou a Sauber ao fim do contrato, expirado em 2024, para dar lugar ao brasileiro Gabriel Bortoleto, que assume a vaga de titular.

Durante a introdução dos novos uniformes da Mercedes, que agora são fornecidos pela Adidas, Bottas falou que está disposto a contribuir com o time de todas as formas, mas que as duas partes sabem que, se uma proposta surgir no meio da temporada, o caminho de Valtteri está aberto para retornar ao grid.

- Acho que nós dois sabemos que precisamos ter uma dinâmica. É claro que estou completamente comprometido com ano, dando tudo o que posso pelo time e tentando ser o melhor. Mas se houver uma oportunidade de correr, duvido que a equipe impediria. Mas vamos ver. Vamos levar corrida por corrida, começar a temporada e ver o que o ano traz, e o que 2026 traz - declarou Valtteri.

Valtteri Bottas no GP de Singapura de 2024. (Foto: MOHD RASFAN / AFP)

Bottas também revelou recentemente que esteve em contato com a Cadillac para ser um dos titulares da nova equipe a partir de 2026, mas citou que as conversas esfriaram porque a esquadra americana ainda precisa de outras definições antes de escolher pilotos.

- Acho que eles estão muito ocupados ajustando o time, ajustando o conselho e todas essas coisas. Então, não temos nada por enquanto. É um pouco cedo para isso. Veremos - completou.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14, 15 e 16 de março.