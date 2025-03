Conmebol atualiza premiação da Sul-Americana a cada fase; veja valores

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (20) a premiação atualizada e detalhada da Copa Sul-Americana 2025. Assim como fez com a Libertadores, a entidade aumentou a cifras da competição para a edição deste ano. O valor do campeão do torneio já havia sido anunciado e teve um aumento de US$ 500 mil, ou R$ 2,8 milhões para este ano. No total, o vencedor receberá cerca de US$ 6,5 milhões, ou R$ 36 milhões na cotação atual.

Na atualização, a entidade sul-americana especificou o valor a cada fase disputada. A fase de grupos, por exemplo, terá premiação de US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) pelos seis jogos disputados na etapa. Além da cifra fixa, a Conmebol também paga uma quantia a cada vitória conquistada. Cada equipe receberá US$ 115 mil (R$ 653 mil) pelos três pontos a cada jogo. No total, a fase pode render até R$ 9 milhões para um clube que termine com 100% de aproveitamento.

Copa Sul-Americana terá aumento na premiação para a edição 2025 (Foto: Reprodução/X/@SudamericanaBR)

Na fase seguinte, dos playoffs, os clubes participantes recebem mais US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões). Essa etapa é disputada pelos times que ficarem em 2º lugar em cada um dos grupos enfrentando times que terminaram em 3º na Libertadores. É feito um sorteio cruzando as equipes que jogam esta fase adicional de mata-mata. A partir daí, saem os classificados para um novo sorteio das oitavas de final.

Os 16 melhores times da Sul-Americana 2025 receberão US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) pela participação. Na sequência, as equipes das quartas de final ganham como bônus mais US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões). A Conmebol vai distribuir para os semifinalistas US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões).

Na decisão, a premiação do vice-campeão será de US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões). Já a cota do vencedor, como já foi citado, é de US$ 6,5 milhões (R$ 36 milhões).

Comparação com outras premiações

Mesmo com o aumento da Conmebol para a temporada 2025, a Sul-Americana ainda não chega nas cotas de premiação de outros campeonatos disputados pelos brasileiros. Ao comparar com a própria Libertadores, o valor é R$ 100 milhões a mais. No total, o campeão da principal copa continental levará US$ 24 milhões (R$ 136,4 milhões) ao fim da competição.

E por mais que o campeonato seja disputado a nível nacional, como o Brasileirão e a Copa Do Brasil, tem premiações maiores que a própria Sul-Americana. A liga de pontos corridos paga a depender da colocação da equipe ao fim das 38 rodadas.

O Botafogo, campeão da última edição, levou R$ 48,1 milhões de prêmio. Além do Glorioso, os seis primeiros times ficaram com um bônus financeiro maior do que a Conmebol pagará pela competição internacional. O São Paulo, por exemplo, ganhou R$ 36,1 mi pela 6ª posição.

Quando comparada com a Copa do Brasil, a Sul-Americana tem uma premiação quase três vezes menor. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou o pagamento da edição 2025 e o vencedor por chegar a R$ 101 milhões em cotas de bônus.