Premiação da Libertadores 2025: veja valores de cada fase

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (18) os valores detalhados de premiação da Copa Libertadores 2025. O torneio terá um aumento discreto na premiação total, e o campeão poderá acumular mais de R$ 170 milhões ao longo da competição, considerando as bonificações por fases anteriores.



A única mudança é o prêmio ao campeão, que receberá US$ 24 milhões (R$ 136 milhões) pela vitóri na final - um aumento de US$ 1 milhão (R$ 5,6 milhões) em relação ao valor pago ao Botafogo em 2024.

💰 Premiação da Libertadores 2025

Os valores das fases anteriores são os mesmos da última edição:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)

Com isso, um clube que vencer todas as partidas da fase de grupos e for campeão poderá faturar mais de US$ 30 milhões (R$ 170 milhões) ao longo da competição.

🏆 Maior investimento da história da Conmebol

A Libertadores 2025 faz parte de um investimento recorde da Conmebol em suas competições. Somando todos os torneios, incluindo a Copa Sul-Americana, a entidade vai distribuir um total de US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão) em premiações neste ano.

O aumento nas premiações reforça a importância da Libertadores no cenário do futebol sul-americano e motiva os clubes a brigarem pelo título, que além da glória esportiva, também representa um enorme impacto financeiro.

