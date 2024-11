Foto: Hedeson Alves/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 13:39 • São Paulo (SP)

O calendário do futebol brasileiro em 2025 será diferente, mas não deve fazer com que o Santos mude seus planos em relação à pré-temporada. Isso porque o Peixe quer iniciar os treinamentos na Flórida, nos Estados Unidos. E, mesmo que o time não vá disputar o Mundial de Clubes no meio do ano, a ideia da diretoria santista é iniciar o Paulistão com um time misto ou alternativo.

Quando as mudanças no calendário foram anunciadas, o time comandado por Fábio Carille estava na fase final do seu planejamento para a pré-temporada e, portanto, não pretende recuar. O Paulistão, aliás, terá início no dia 15 de janeiro e término em 26 de março.

O Peixe ficará por quase duas semanas no exterior. A ideia é embarcar no dia 4 de janeiro e retornar ao Brasil no dia 16. Nos Estados Unidos, disputará a Orlando Cup, com a presença de Fortaleza e Atlético Nacional, da Colômbia, enquanto o São Paulo participa da Florida Cup em outro torneio.

Confira os grupos do Paulistão 2025

GRUPO A

Botafogo-SP

Mirassol

Inter de Limeira

Corinthians

GRUPO B

Guarani

Portuguesa

Red Bull Bragantino

Santos

GRUPO C

Noroeste

Água Santa

Novorizontino

São Paulo

GRUPO D

Velo Clube

São Bernardo

Ponte Preta

Palmeiras