Duelo com o Corinthians gera pacote de patrocínios para a Portuguesa

Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste sábado (14) pela décima rodada do Paulistão e o confronto no Pacaembu rendeu à Lusa um pacote especial de patrocínios para o duelo. O clube divulgou nesta sexta-feira (13) que três novos patrocinadores pontuais estamparão a camisa da equipe, que irá gerar um valor relevante aos cofres do time. O valor do contrato equivale ao patrocínio principal total do Paulistão do ano passado.

continua após a publicidade

➡️Portuguesa aposta no sistema defensivo para o clássico contra o Corinthians

Os contratos para esta partida fazem parte do processo de reestruturação do clube após a transformação em SAF e faz parte de um processo de reposicionamento de marca. Além do estadual, Portuguesa disputará a Série D do Brasileirão.

Portuguesa briga pela classificação no Grupo B do Paulistão (Foto: Jhony Inácio/Ag. Paulistão)

A empresa de ar condicionados STR estará na parte superior das costas. Já a Morelate, distribuidora de peças para caminhões, micro-ônibus e vans, ficará na parte inferior das costas. A Wega Motors, de peças automotivas, patrocinará as mangas.

continua após a publicidade

Fred Mourão, vice presidente de marketing, ressaltou a importância da associação de novas marcas ao clube nesse período de crescimento da Lusa.

- Estamos vivendo um momento de transformação, reposicionando e valorizando as propriedades da Lusa, colocando-as no nível que merecem no mercado. Contar com a STR, a Morelate e a Wega em nossa camisa nesse momento reforça esse movimento e mostra que estamos no caminho certo - afirmou o dirigente.

continua após a publicidade

➡️Hugo ou Bidu? Ramón Díaz mantém dúvida na lateral do Corinthians

Duelo de peso no Pacaembu

O confronto tem um caráter decisivo para as duas equipes. Do lado da Portuguesa, o time comandado por Cauan de Almeida está na briga para se classificar à fase de mata-mata do estadual em um grupo disputado. A Lusa tem nove pontos e é a segunda colocada. O Guarani lidera com 11 pontos, o Santos é o terceiro com nove e o RB Bragantino completa a chave com oito.

Para o Corinthians, a partida pode já garantir o primeiro lugar na primeira fase do Paulistão. Para isso, o alvinegro precisa ganhar a partida no Pacaembu e torcer por um tropeço do São Bernardo contra o Guarani. Essa combinação de resultados já confirma a ponta da tabela geral e a vantagem da equipe decidir todos os jogos do mata-mata em casa.

Corinthians vem de vitória no clássico contra o Santos. (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Os três pontos também são importantes para o objetivo do alvinegro alcançar o recorde de pontuação da primeira fase do estadual. Desde que a competição adotou o atual formado, o máximo conquistado foram 30 pontos. Com 25 pontos, o Timão mira os seis pontos para atingir a marca dos 31.

O jogo também marcará o retorno do Corinthians ao palco onde conquistou títulos importantes na sua história, como a Libertadores de 2012. Desde a reabertura do estádio, em janeiro deste ano com a final da Copinha, o time principal do alvinegro ainda não atuou no estádio. A equipe sub-20 disputou na decisão e perdeu para o São Paulo por 3 x 1.

A última partida do Corinthians no Pacaembu foi em 2019, num clássico diante do Palmeiras, e terminou empatado em 1 x 1 pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.