A Portuguesa realizou nesta sexta (14) seu último treino antes do clássico contra o Corinthians, que acontece sábado (15), no Pacaembu. O técnico Cauan de Almeida aposta na defesa para barrar a melhor campanha do Campeonato Paulista 2025. A Lusa não perde há quatro jogos e não sofreu gols nos dois últimos.

continua após a publicidade

➡️Paulistão: FPF define Portuguesa x Corinthians no Pacaembu

O confronto contra os reservas do Corinthians é decisivo para a Lusa, que ocupa a segunda colocação do Grupo B, um ponto à frente do Santos, mas, ao mesmo tempo, ainda não está totalmente livre do risco de rebaixamento.

O artilheiro da Lusa, Cristiano, atuou duas vezes no Pacaembu e marcou nas duas. O atacante comentou sobre a importância do jogo que pode definir a classificação para as quartas de final do Paulistão.

continua após a publicidade

- Um jogo desse porte todo jogador quer jogar, né? A gente está bem focado nisso, é um jogo grande, olhando para a tabela é de suma importância para a gente. Sabemos do nosso potencial e que a gente consegue jogar de igual pra igual. Vamos ser agressivos o tempo todo para tirar o Corinthians da zona de conforto - adicionou Cristiano.

➡️Plano do Corinthians para quitar dívidas em dez anos cobre apenas 15% do total

Portuguesa aposta no sistema defensivo para o clássico contra o Corinthians (Foto: Isabella Zuppo)

Onde assistir Portuguesa e Corinthians

Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste sábado (15), às 18h30 (horário de Brasília), no Pacaembu, em São Paulo. O confronto válido pela décima rodada do Campeonato Paulista terá transmissão do UOL Play, Nosso Futebol+, Zapping (streamings). Os valores dos ingressos variam de R$ 160 a R$ 250.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Portuguesa x Corinthians

10ª rodada - Campeonato Paulista

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Pacaembu, em São Paulo

📺 Onde assistir: UOL Play, Nosso Futebol+, Zapping (streamings).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGUESA: Rafael Santos; Alex Silva (Talles), Eduardo Biazus, Alex Nascimento (Gustavo Henrique), Lucas Hipólito; Tauã, Hudson, Cristiano; Jajá, Maceió, Renan Peixoto.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca, Matheus Bidu; Alex Santana (Raniele), Ryan, Carrillo, Talles Magno; Romero, Pedro Raul (Héctor Hernández).