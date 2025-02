Hugo ou Bidu? Ramón Díaz mantém dúvida na lateral do Corinthians

O Corinthians fez um rodízio entre titulares e reservas no início do Campeonato Paulista. A decisão do treinador Ramón Díaz surtiu efeito e o Timão lidera a classificação geral do torneio estadual. As boas atuações da equipe criaram uma dúvida na cabeça do técnico: quem deve ser o lateral-esquerdo?

Matheus Bidu terminou a última temporada como titular da equipe. O lateral-esquerdo disputou 25 jogos, marcou duas vezes e deu uma assistência. Nesta temporada, o jogador disputou seis partidas no Paulistão e deu um passe para gol.

Titular contra o São Paulo, Matheus Bidu ficou marcado por erro no Majestoso. O jogador tentou inverter uma jogada com um passe de trivela, a bola bateu em Carrillo e sobrou para o adversário, que acabou marcando o segundo gol do jogo com Oscar.

Desde então, o jogador passou a ter menos chances com Ramón Díaz. Nos últimos dois clássicos da temporada, o empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, e a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Neo Química Arena, Hugo foi o titular.

Contratado na última temporada, o jogador terminou a temporada como reserva de Bidu, mas a situação se inverteu nos últimos jogos. Além dos clássicos recentes, Hugo disputou sete partidas na atual edição do Campeonato Paulista. O auxiliar do Corinthians, Emiliano Díaz, falou que a vaga na posição está em aberta.

— Vaga de Hugo e Bidu está aberta. Vai jogar quem melhor treinar, quem está bem e trabalha bem, se dedica e joga bem, vai jogar. A titularidade não tem Tchoca, nem André, nem Cacá, nem Félix, nem Bidu, nem Matheuzinho. Eles têm que mostrar na semana se querem jogar e desempenhar no jogo — disse Emiliano Díaz em entrevista coletiva após a vitória do clube alvinegro sobre o Santos, na última quarta-feira (12).

Próximo jogo

A dúvida persiste para a sequência da temporada do Timão. Neste sábado (15), Corinthians e Portuguesa se enfrentam às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, pela décima rodada do Campeonato Paulista. A tendência é que Bidu seja o titular no jogo.