Portuguesa e Corinthians se enfrentam neste sábado (14), em jogo válido pela décima rodada do Paulistão. A bola às 18h30 (de Brasília), na Mercado Livre Arena Pacaembu, com transmissão de Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV (streaming). O Timão tem 25 pontos e é o líder do grupo A, enquanto a Lusa é a colocada do grupo B, com 10 somados.

Já garantido na próxima fase do campeonato e com a melhor campanha, o Corinthians busca sua quarta vitória fora de casa. Curiosamente, a partida acontece no seu antigo estádio, o Pacaembu.

Tudo sobre o jogo entre Portuguesa e Corinthians (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Portuguesa Corinthians

10ª RODADA - PAULISTÃO

📆 Data e horário: domingo, 14 de fevereiro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Uol Play, Nosso Futebol, Zapping TV (streaming)

🟨 Árbitra: Daiane Muniz;

🚩 Assistentes: Evandro de Melo Lima e Daniel Luis Marques;

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PORTUGUESA (Técnico: Cauan de Almeida)

Rafael Santos; Alex Silva (Talles), Eduardo Biazus, Alex Nascimento (Gustavo Henrique) e Lucas Hipólito; Tauã, Hudson e Cristiano; Jajá, Maceió e Renan Peixoto.

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Alex Santana (Raniele), Ryan, Carrillo e Talles Magno; Romero e Pedro Raul (Héctor Hernández).

