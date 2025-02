Campeão brasileiro de futebol americano desafia Philadelphia Eagles

No domingo (9), o Philadelphia Eagles venceu o Kansas City Chiefs por 40 a 22 e se tornou campeão do Super Bowl LIX. Ao conquistar o título da NFL, a franquia da Pensilvânia, assim como todas as outras que já venceram a liga, se nominaram "Campeões Mundiais". Porém, tal nomeação não agradou uma equipe de futebol americano do Brasil.

Campeões da BFA, liga brasileira de futebol americano, o Recife Mariners desafiou o Philadelphia Eagles para uma partida pelo título de "Campeões do Mundo". Caso a equipe da NFL não aceite a partida, os brasileiros vão se proclamar "Campeões do Mundo de Futebol". A nota oficial do Mariners vem após uma postagem dos Eagles na qual eles se denominam campeões mundiais.

Veja a nota oficial do Recife Mariners:

Nota oficial do Recife Mariners (Foto: Reprodução)

A denominação de "campeões mundiais" não é uma novidade na NFL e nos esportes americanos. Além da liga de futebol americano, as equipes da NBA (basquete), a NHL (hóquei) e a MLB (beisebol) se proclamam campeões mundiais após vencer a liga. Porém, o debate sobre "Campeão Mundial" aumentou quando Noah Lyles, atleta americano de atletismo, criticou as competições do próprio país que desconsideram o resto do mundo.

"Eu assisto às finais da NBA e eles têm o ‘campeão mundial’ no boné. Campeão mundial de quê? Dos Estados Unidos? Não me interpretem mal, eu amo os EUA às vezes, mas ali não é o mundo. Nós somos o mundo. Temos quase todos os países aqui lutando, prosperando, colocando sua bandeira para mostrar quem estão representados. Não há bandeiras na NBA", disparou Lyles em 2023

O Recife Mariners venceu o Galo FA por 22 a 6, no dia 1° de fevereiro, na Arena Pernambuco, e conquistou o Brasil Bowl XIII pela primeira vez na história. Na terça-feira (11), a BFA e a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) anunciaram chegaram a um acordo para unificar os campeonatos nacionais a partir desta temporada (2025).