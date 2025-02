No campo do Super Bowl, ex-namorada de Travis Kelce comemora título de rival

Kayla Nicole, ex-namorada de Travis Kelce — jogador do Kansas City Chiefs — celebrou a conquista do Philadelphia Eagles no Super Bowl, em Nova Orleans, nos Estados Unidos. A influenciadora conseguiu acesso a um dos locais mais exclusivos da festa da equipe: o próprio campo de jogo. Pelas redes sociais, Kayla mostrou aos seguidores sua felicidade com o resultado da partida.

— Eles disseram que há espaço no vagão, pessoal — brincou Kayla, em postagem nos stories no Instagram, segurando papel picado nas cores do Eagles.

Antes do término, Kayla celebrou vitórias no Super Bowl com Travis Kelce, incluindo a primeira conquista dele, em 2020. Os dois namoraram durante cinco anos, entre idas e vindas, e colocaram um ponto final na relação em 2022. No ano seguinte, o tight end assumiu o namoro com Taylor.

Kayla Nicole, influenciadora e ex-namorada de Travis Kelce (Foto: Reprodução)

Como foi a partida entre Chiefs x Eagles no Super Bowl?

Mike Caliendo, jogador do Chiefs, cai ao tentar parar Cooper DeJean, do Philadelphia Eagles (Foto: Chandan Khanna / AFP)

O Eagles venceu o Chiefs por 40 a 22, no Caesars Superdome. Com amplo domínio, a franquia da Pensilvânia parou Patrick Mahomes, foi impecável no ataque, onde não teve problemas para superar a defesa adversária, e chegou a abrir 34 a 0 no terceiro quarto. Com o título, os Eagles vencem o Troféu Vince Lombardi pela segunda vez na história: a primeira, em 2018, e, agora, em 2025.

Travis Kelce teve atuação apagada no último domingo (9), com apenas quatro recepções e 39 jardas. Ao final da partida, desabafou e disse que simplesmente não conseguiu atuar bem.

— Simplesmente não consegui encontrar aquela faísca, não consegui encontrar aquele ímpeto — lamentou ele, após o jogo.