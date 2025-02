Entenda presença da tenista Serena Williams em show do Super Bowl

A ex-tenista Serena Williams roubou a cena com uma participação especial no show do rapper Kendrick Lamar, durante o intervalo do Super Bowl, no último domingo (9), em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Ela surgiu no palco principal do evento durante a apresentação da música "Not Like Us". A perfomance da antiga número do tênis feminino trouxe à tona um contexto mais profundo, ligado ao seu histórico com Drake.

continua após a publicidade

➡️ Globo anuncia documentário de clube do Brasileirão em fevereiro

➡️ Técnico curte publicação do Botafogo e torcedores vão à loucura: ‘Tá querendo’

A música trata de uma disputa no mundo do Rap entre Kendrick Lamar e Drake. Na letra, o rapper estadunidense provoca o rival. Para o show do Super Bowl, ele optou por intensificar a rixa e chamar Serena Williams para participar, antigo affair do canadense.

Em 2015, a ex-tenista e Drake tiveram um breve relacionamento, marcado por apoio mútuo e aparições públicas. A relação entre eles esfriou após Drake lançar "Middle Of The Ocean" em 2022, com letras que criticavam Alexis Ohanian, marido de Serena. Assim, a aparição de Serena no Super Bowl durante a música "Not Like Us" foi vista como um deboche a Drake.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Super Bowl LIX

O Philadelphia Eagles derrotou o Kansas City Chiefs por 40 a 22 e conquistou o Super Bowl LIX, neste domingo (9), no Caesars Superdome, em Nova Orleans (EUA). Com amplo domínio, a franquia da Pensilvânia parou Patrick Mahomes, foi impecável no ataque, onde não teve problemas para superar a defesa adversária, e chegou a abrir 34 a 0 no terceiro quarto. Com o título, os Eagles vencem o Troféu Vince Lombardi pela segunda vez na história: a primeira, em 2018, e, agora, em 2025.